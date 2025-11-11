scorecardresearch
 
Delhi Blast Live News: बदरपुर बॉर्डर तक ट्रेस हुई संदिग्ध i20 कार, लाल किला तक के रूट की CCTV मैपिंग में जुटी दिल्ली पुलिस

aajtak.in | नई दिल्ली | 11 नवंबर 2025, 7:16 AM IST

Delhi Blast Live News: दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर-1 के पास सोमवार शाम हुए धमाके में आठ लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए. एक कार में हुए विस्फोट से आसपास की गाड़ियां जल गईं. जांच एजेंसियां मौके पर पहुंचीं और जांच में जुटी हैं. सरकार ने यूएपीए के तहत मामला दर्ज कर जांच के आदेश दिए हैं, दिल्ली में हाई अलर्ट जारी है. तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए इसी लाइव पेज पर...

दिल्ली में लाल किले के पास 10 नवंबर की शाम एक कार ​ब्लास्ट में 8 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हैं. (Photo: PTI) दिल्ली में लाल किले के पास 10 नवंबर की शाम एक कार ​ब्लास्ट में 8 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हैं. (Photo: PTI)

Delhi Blast Live Updates: दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर-1 के पास सोमवार शाम करीब 6:50 बजे हुए भीषण धमाके ने राजधानी को दहला दिया. एक ह्युंडई i20 कार में अचानक विस्फोट हुआ, जिससे आग तेजी से फैल गई और आसपास खड़ी छह गाड़ियां और कई ऑटो जलकर खाक हो गए. हादसे में कम से कम आठ लोगों की मौत हो गई, जबकि कई गंभीर रूप से घायल हैं जिनका एलएनजेपी अस्पताल में इलाज चल रहा है.

धमाके के बाद इलाके में भारी अफरातफरी मच गई. चश्मदीदों के मुताबिक, मौके पर चारों ओर धुआं और लाशों के टुकड़े बिखरे थे. सूचना मिलते ही 20 से अधिक फायर टेंडर, दिल्ली पुलिस, एनएसजी, एनआईए और फोरेंसिक टीमें मौके पर पहुंचीं.

सरकार ने इसे संभावित आतंकी हमला मानते हुए यूएपीए (UAPA) के तहत मामला दर्ज किया है. गृहमंत्री अमित शाह ने मौके का दौरा कर जांच के आदेश दिए. दिल्ली और मुंबई सहित बड़े शहरों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है.

7:16 AM (24 सेकंड पहले)

Delhi Blast: बदरपुर बॉर्डर पर आखिरी बार दिखी i20, दिल्ली पुलिस कर रही रूट की जांच

Posted by :- Nuruddin

दिल्ली में लाल किला ब्लास्ट में इस्तेमाल हुई i20 कार के रूट की जांच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही है. सीसीटीवी फुटेज की मदद से कार के सफर की मैपिंग की गई है. जांच में पता चला है कि यह कार आखिरी बार बदरपुर बॉर्डर पर दिखाई दी थी, जहां से यह दिल्ली में दाखिल हुई. इसके आगे कार का रूट अभी ट्रेस किया जा रहा है.

इस बीच, सूत्रों के मुताबिक कश्मीर में आमिर नाम के एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कार दिल्ली तक कैसे पहुंची और इसके पीछे कौन लोग शामिल थे.

