Delhi Blast LIVE: धमाके से पहले पुरानी दिल्ली की मस्जिद में घुसते दिखा था आतंकी उमर, CCTV फुटेज आया सामने

Delhi Blast News LIVE: 10 नवंबर की शाम दिल्ली के लाल किले के पास एक भयंकर धमाका हुआ, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया. शाम करीब 6 बजकर 52 मिनट पर लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास खड़ी एक Hyundai i20 कार में ज़बरदस्त विस्फोट हुआ. धमाके की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि आसपास की इमारतें और वाहन हिल गए. कुछ ही पलों में आग फैल गई और आसपास खड़ी कई गाड़ियां जल उठीं.
इस धमाके में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है और 20 से अधिक घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए LNJP अस्पताल ले जाया गया. मिली जानकारी के अनुसार, शुरुआती जांच में स्पष्ट हुआ कि कार में इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) लगाया गया था. धमाके के समय कार ट्रैफिक सिग्नल के पास थी.
जैसे ही धमाका हुआ, फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां और पुलिस बल मौके पर पहुंच गए. इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने जांच अपने हाथ में ले ली है और इसे एक आतंकी घटना घोषित किया गया है.
CCTV फुटेज की भी इस जांच में मदद ली जा रही है. इस मामले में कुछ संदिग्ध डॉक्टरों और अन्य लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिन पर आतंकी नेटवर्क से जुड़ाव का शक है. अधिकारियों ने कहा है कि यह नेटवर्क काफी बड़ा और संगठित है, जो देशभर में सक्रिय था.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने घटना के तुरंत बाद स्थिति की समीक्षा की. प्रधानमंत्री मोदी ने अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की और राहत कार्यों का जायजा लिया. अमित शाह ने कहा कि सरकार दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए हर संभव कदम उठाएगी.
इस धमाके के बाद दिल्ली-एनसीआर में सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी गई है. खुफिया एजेंसियों को संभावित आतंकी गतिविधियों पर नज़र रखने के निर्देश दिए गए हैं. एनआईए, एनएसजी और फॉरेंसिक टीमें लगातार जांच कर रही हैं ताकि इस आतंकी हमले के पीछे की पूरी साजिश का खुलासा किया जा सके.
राजधानी में हुई यह घटना देश की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाती है. सरकार ने कहा है कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और इस घटना की साजिश रचने वालों तक पहुंचने के लिए हर स्तर पर जांच जारी है.
लाल किले के पास हुए धमाके से जुड़ी हर बड़ी खबर और ताज़ा अपडेट के लिए आजतक के इस लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें. इस पेज पर आपको सभी नई जानकारियां सबसे पहले और लगातार मिलती रहेंगी.
दिल्ली आतंकवादी धमाके की जांच जारी है. एफएसएल की टीम और दिल्ली पुलिस को न्यू लाजपत राय मार्केट में एक शव का हिस्सा मिला है, जो ब्लास्ट साइट के पास ही है.
दिल्ली पुलिस अब भी ब्लास्ट में लापता लोगों की तलाश कर रही है. घटना के दो दिन बाद भी कई शव पूरी तरह नहीं मिले हैं. आज पुलिस को न्यू लाजपत राय मार्केट में एक हाथ मिला है, जहां घड़ियों का थोक बाजार है.
इनपुट: मिलन शर्मा
दिल्ली ब्लास्ट मामले में यूपी एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की है. एटीएस ने जम्मू-कश्मीर के डॉक्टर मोहम्मद आरिफ को कानपुर से हिरासत में लिया है. आरिफ कानपुर के कार्डियोलॉजी इंस्टिट्यूट में पढ़ाई करता है.
सूत्रों के मुताबिक, डॉ. आरिफ लगातार डॉ. शाहीन के संपर्क में था. जांच के दौरान डॉ. शाहीन के फोन रिकॉर्ड में आरिफ का नाम सामने आया. वह नीट-एसएस 2024 बैच का छात्र है और कानपुर के अशोक नगर में किराए पर रहता है. एटीएस उसे उसके किराए के कमरे से पूछताछ के लिए ले गई. एटीएस का मानना है कि कानपुर में डॉ. शाहीन के नेटवर्क से जुड़े और लोग भी सामने आ सकते हैं. पूछताछ जारी है.
इनपुट: सिमर चावला
जांच एजेंसी के सूत्रों के अनुसार, करीब आठ संदिग्धों ने चार जगहों पर सीरियल ब्लास्ट करने की योजना बनाई थी. योजना के मुताबिक, आठ लोग चार-चार शहरों में जाने वाले थे. हर शहर में दो-दो लोगों की एक-एक टीम भेजी जानी थी. हर टीम के पास कई IEDs (बम) ले जाने की जिम्मेदारी थी.
सूत्रों का कहना है कि यह एक मल्टी-लोकेशन, मल्टी-टीम प्लान था, जिसे बड़ी वारदात की नीयत से तैयार किया गया था.
इनपुट: ANI
लाल किला मेट्रो स्टेशन सुरक्षा कारणों से अगले आदेश तक बंद रहेगा. बाकी सभी मेट्रो स्टेशन पहले की तरह सामान्य रूप से संचालित हो रहे हैं.
दिल्ली में हुए बम विस्फोट की घटना के बाद, झारखंड की राजधानी रांची में सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से चाक-चौबंद कर दिया गया है. रांची के एसएसपी राकेश रंजन के निर्देश पर सिटी एसपी और ग्रामीण एसपी के संयुक्त नेतृत्व में पूरे शहर और ग्रामीण क्षेत्र के इलाकों में 46 जगहों पर चेकिंग अभियान चलाया गया.
इनपुट: सत्यजीत कुमार
सूत्रों के अनुसार, जांच एजेंसियों को शक है कि उमर और उसकी टीम ने ईको स्पोर्ट कार का इस्तेमाल अमोनियम नाइट्रेट को ले जाने और जमा करने के लिए किया था. यह काम उन्होंने कई दिनों में किया.
जांचकर्ताओं का कहना है कि उमर मॉड्यूल का सबसे ज्यादा कट्टरपंथी सदस्य था और वह टीम में शामिल सभी डॉक्टरों के बीच मुख्य कड़ी (ब्रिज) की तरह काम करता था.
सूत्रों के अनुसार, नौगाम के मौलवी और मुज़ामिल की गिरफ्तारी के बाद उमर ने अपने फोन बंद कर दिए थे और डिजिटल तरीके से सभी संपर्क तोड़ दिए थे.
जांच में यह भी सामने आया है कि इस मॉड्यूल ने कई बार रेकी (जगह की जांच) की थी.
सूत्र यह भी कहते हैं कि यह ग्रुप कई सीरियल ब्लास्ट करने की योजना बना रहा था और अपने हैंडलर से अंतिम आदेश का इंतजार कर रहा था, तभी इस मॉड्यूल का भंडाफोड़ हो गया.
इनपुट: श्रेया चटर्जी
लाल किला के बाहर धमाका करने वाले आतंकी उमर मोहम्मद को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है. सूत्रों के मुताबिक, धमाका करने से ठीक पहले उमर पुरानी दिल्ली की एक मस्जिद में गया था. उमर मोहम्मद इस मस्जिद में करीब 10 मिनट से ज़्यादा रुका, उसके बाद वह लाल किला की तरफ निकल गया.
यह मस्जिद फैज़-ए-इलाही मस्जिद है, जो रामलीला मैदान के कोने में तुर्कमान गेट के सामने स्थित है. बताया जाता है कि इस मस्जिद में तब्लीगी जमात का काम होता है, बिलकुल वैसे ही जैसे निजामुद्दीन मरकज़ में होता था.
निजामुद्दीन मरकज़ से अलग होकर बने एक गुट ने ही यहां तब्लीगी जमात की गतिविधियां शुरू की थीं. CCTV फुटेज में उमर मस्जिद के अंदर जाते और फिर बाहर आते हुए साफ दिखाई देता है.
फरीदाबाद में आतंकवादी उमर की इको स्पोर्ट्स कार बरामद की गई है. कार की तलाश का अभियान बीती रात देर से लगातार चल रहा था. NSG की टीमें मौके पर मौजूद हैं. केंद्रीय एजेंसियां भी जांच कर रही हैं. कार को अभी आम लोगों से दूर रखा गया है.
एजेंसियों को शक है कि कार में विस्फोटक हो सकता है, इसलिए सभी SOP (मानक प्रक्रियाओं) का पालन किया जा रहा है. NSG की जांच पूरी होने तक कार ना पुलिस को सौंपी जाएगी, ना किसी अन्य एजेंसी को.
इनपुट: अरविंद ओझा
लाल किले के पास हुए सोमवार के धमाके के बाद गुरुवार की सुबह इलाके में शांति है. चारों ओर सुरक्षाबल तैनात हैं. लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास सोमवार को हुए धमाके के बाद गुरुवार की सुबह क्षेत्र में शांति का माहौल है. हालांकि, इलाके में अब भी सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम बनाए रखे गए हैं.
चारों ओर सुरक्षाबल तैनात हैं, और हर आने-जाने वाले व्यक्ति और वाहन की जांच की जा रही है. दिल्ली पुलिस, एनएसजी और स्थानीय प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके.