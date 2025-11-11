Delhi Blast Live News: दिल्ली धमाके में मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर के दो भाई कश्मीर से गिरफ्तार, 13 संदिग्धों से पूछताछ

7:27 AM (2 घंटे पहले)

Delhi Blast Investigation: लाल किला कार ब्लास्ट केस में जांच तेज, कई सुरागों पर काम कर रही एजेंसियां

Posted by :- Nuruddin

- लाल किला कार ब्लास्ट पर आज सुबह 9:30 बजे गृह मंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई.

- खुफिया सूत्रों के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर में दो लोगों से पूछताछ की जा रही है. पुलवामा के संबूरा से तारिक अहमद डार को हिरासत में लिया गया.

- कार की आरसी तारिक के नाम थी, लेकिन 2015 में उसने कार उमर उर्फ आमिर को दे दी थी.

- दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल I-20 कार के रूट की सीसीटीवी मैपिंग कर रही है. यह कार आखिरी बार बदरपुर बॉर्डर पर दिखी.

- पार्किंग लॉट के फुटेज में ड्राइवर उमर काले मास्क में नजर आया.

- ब्लास्ट में मारे गए अशोक कुमार परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे.

- यूट्यूबर दीपक ने धमाका अपनी वीडियो में रिकॉर्ड किया.

- कार की शुरुआती मालिकाना कड़ी सलमान से शुरू होकर नादिम, रॉयल कार ज़ोन फरीदाबाद, फिर तारिक और अंत में उमर तक पहुंची.

- खुफिया सूत्रों के अनुसार, वाहन आधारित IEDs जैश-ए-मोहम्मद की खास तकनीक है और संगठन की संलिप्तता की आशंका जताई जा रही है.