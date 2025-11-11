Delhi Blast Live News: दिल्ली धमाके में मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर के दो भाई कश्मीर से गिरफ्तार, 13 संदिग्धों से पूछताछ

Delhi Blast Live Updates: दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर-1 के पास सोमवार शाम करीब 6:50 बजे हुए भीषण धमाके ने राजधानी को दहला दिया. एक ह्युंडई i20 कार में अचानक विस्फोट हुआ, जिससे आग तेजी से फैल गई और आसपास खड़ी छह गाड़ियां और कई ऑटो जलकर खाक हो गए. हादसे में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई गंभीर रूप से घायल हैं जिनका एलएनजेपी अस्पताल में इलाज चल रहा है.
धमाके के बाद इलाके में भारी अफरातफरी मच गई. चश्मदीदों के मुताबिक, मौके पर चारों ओर धुआं और लाशों के टुकड़े बिखरे थे. सूचना मिलते ही 20 से अधिक फायर टेंडर, दिल्ली पुलिस, एनएसजी, एनआईए और फोरेंसिक टीमें मौके पर पहुंचीं.
सरकार ने इसे संभावित आतंकी हमला मानते हुए यूएपीए (UAPA) के तहत मामला दर्ज किया है. गृहमंत्री अमित शाह ने मौके का दौरा कर जांच के आदेश दिए. दिल्ली और मुंबई सहित बड़े शहरों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है.
लाल किला धमाके की जांच के सिलसिले में फरीदाबाद पुलिस ने बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया है. गांव धौज, फतेहपुर तगा और अलफलाह कॉलेज में एक हजार से अधिक पुलिसकर्मी तलाशी अभियान में जुटे हैं. इस ऑपरेशन में स्थानीय थानों के अलावा क्राइम ब्रांच और रिजर्व पुलिस की टीमें भी शामिल हैं. सुरक्षा एजेंसियां संदिग्ध गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं.
सिंगापुर ने दिल्ली के लाल किला कार धमाके की कड़ी निंदा की है. सिंगापुर के उच्चायुक्त वोंग ने कहा, "हम धमाके में मारे गए लोगों और उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हैं."
लाल किला धमाके को लेकर आज सुबह 11 बजे कर्तव्य भवन में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है. बैठक में आईबी प्रमुख, गृह सचिव, दिल्ली पुलिस आयुक्त, जम्मू-कश्मीर के डीजीपी (वीसी के जरिए) और एनआईए डीजी शामिल होंगे. इस बैठक में अब तक की जांच, सुरक्षा इंतजामों और आतंकी नेटवर्क से जुड़ी सूचनाओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी.
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने फरीदाबाद क्राइम ब्रांच और जम्मू-कश्मीर पुलिस से वहां से बरामद हुए विस्फोटक की विस्तृत जानकारी मांगी है. शुरुआती जांच में अमोनियम नाइट्रेट के निशान मिलने की आशंका है, लेकिन FSL रिपोर्ट आने के बाद ही विस्फोटक की सटीक प्रकृति का पता चल सकेगा.
पुलिस को शक है कि फरीदाबाद में मुज्जमिल को स्थानीय स्लीपर सेल ने मदद की थी, जिसकी मदद से उसने बड़ी मात्रा में विस्फोटक जुटाया. फिलहाल पुलिस मुज्जमिल के सहयोगियों की तलाश में जुटी है. कई एजेंसियां उससे लगातार पूछताछ कर रही हैं. पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर आज फरीदाबाद में छापेमारी की जाएगी. जम्मू-कश्मीर पुलिस की टीमें पहले से ही फरीदाबाद में मौजूद हैं.
दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास सोमवार शाम हुआ धमाका देश की राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर गया है. शुरुआती जांच में सामने आया है कि विस्फोट में अमोनियम नाइट्रेट जैसे शक्तिशाली विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था.
यह धमाका किसी बड़े आतंकी नेटवर्क से जुड़ा हो सकता है, जिसके तार कई राज्यों तक फैले हैं. अब इस मामले की जांच एनआईए, एनएसजी और दिल्ली पुलिस की विशेष इकाइयां मिलकर कर रही हैं. एजेंसियां धमाके के पीछे की साजिश को सुलझाने में जुटी हैं.
दिल्ली लाल किला धमाके की जांच में नई कार्रवाई हुई है. स्पेशल सेल के सूत्रों के अनुसार, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने फरीदाबाद क्राइम ब्रांच और जम्मू-कश्मीर पुलिस से वहां से बरामद हुए विस्फोटक से जुड़ी जानकारी मांगी है.
शुरुआती जांच में अमोनियम नाइट्रेट के ट्रेसेस मिलने की संभावना जताई गई है, लेकिन इसकी पुष्टि FSL रिपोर्ट के बाद ही होगी. सूत्रों का कहना है कि आज FSL की पहली रिपोर्ट सामने आ सकती है, जिससे धमाके में इस्तेमाल विस्फोटक की प्रकृति को लेकर स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी.
स्पेशल सेल के सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने फरीदाबाद क्राइम ब्रांच और जम्मू-कश्मीर पुलिस से वहां से बरामद हुए विस्फोटक की जानकारी मांगी है. शुरुआती जांच में अमोनियम नाइट्रेट के निशान मिलने की आशंका जताई गई है.
हालांकि, विस्फोटक की सही प्रकृति का पता FSL रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा. उम्मीद है कि आज दोपहर 12 बजे तक फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की पहली रिपोर्ट सामने आ जाएगी, जिससे जांच को दिशा मिलेगी.
दिल्ली के लाल किला धमाके पर ऑस्ट्रेलिया ने गहरा दुख जताया है. भारत में ऑस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त ने कहा कि "हमारी गहरी संवेदनाएं उन सभी के साथ हैं जो इस घटना से प्रभावित हुए हैं. जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति हमारी संवेदना है और हम घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं."
जांच से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, लाल किला कार धमाके का मुख्य आरोपी उमर मोहम्मद जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला है. शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि धमाके के समय कार में वह अकेला था. एजेंसियां उमर की पूरी गतिविधियों और संपर्कों की जांच में जुटी हैं ताकि इस आतंकी साजिश के पीछे की पूरी कड़ी का खुलासा किया जा सके.
दिल्ली के लाल किला कार धमाके को लेकर अमेरिका ने गहरा शोक व्यक्त किया है. अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि इस भयानक विस्फोट से प्रभावित सभी लोगों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं. बयान में कहा गया कि "हम स्थिति पर करीब से नजर रखे हुए हैं. जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति हमारी हार्दिक संवेदना है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं."
जम्मू-कश्मीर पुलिस सूत्रों के मुताबिक, आमिर और उमर नाम के दो भाइयों को पुलवामा से हिरासत में लेकर श्रीनगर लाया गया है. जांच में पता चला है कि धमाके में इस्तेमाल हुई कार डॉक्टर उमर की थी, जो उसी आतंकी मॉड्यूल से जुड़ा है जिसे हाल ही में जम्मू-कश्मीर और हरियाणा पुलिस ने पकड़ा था, जहां से 2900 किलो विस्फोटक बरामद हुआ था. तारिक अहमद डार ने कबूल किया है कि उसने यह कार पुलवामा के आमिर को बेची थी, जिसने बाद में डॉक्टर उमर को दे दी थी. पुलिस इन तीनों से लगातार पूछताछ कर रही है.
दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहर हुआ धमाके पर जांच एजेंसियों का कहना है कि कार में विस्फोटक लगाकर आत्मघाती हमला किया गया था. शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि धमाके के तार फरीदाबाद स्थित आतंकी मॉड्यूल से जुड़े हुए हैं. एजेंसियां अब इस नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने में जुटी हैं ताकि पूरे मॉड्यूल का खुलासा किया जा सके.
लाल किला धमाके की जांच में पुलिस को कई अहम सुराग मिले हैं. सूत्रों के मुताबिक, अलग-अलग इलाकों से जुटाए गए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर करीब 13 लोगों को शक के दायरे में लिया गया है. सभी से पूछताछ जारी है ताकि घटना से जुड़ी कड़ी और संदिग्धों की भूमिका स्पष्ट हो सके.
दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा कारणों से 11 नवंबर को ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. एडवाइजरी के अनुसार नेताजी सुभाष मार्ग पर छत्ता रेल कट से सुभाष मार्ग कट तक दोनों ओर के कैरिजवे और सर्विस रोड पर यातायात प्रतिबंध और डायवर्जन लगाए गए हैं. सुबह 6 बजे से अगले आदेश तक इस रूट पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद रहेगी. यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे इन रास्तों से बचें और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें ताकि यात्रा में कोई परेशानी न हो.
लाल किला धमाके से पहले की नई तस्वीरें सामने आई हैं, जिनसे बड़ा सुराग मिला है. जांच में पता चला है कि संदिग्ध I-20 कार दोपहर 3:19 बजे सुनहरी मस्जिद के पास स्थित पार्किंग में दाखिल हुई थी और करीब तीन घंटे तक वहीं खड़ी रही. शाम 6:48 पर कार पार्किंग से बाहर निकली और कुछ ही मिनटों बाद धमाका हो गया. ब्लास्ट से ठीक पहले की यह तस्वीर जांच एजेंसियों के लिए अहम सबूत मानी जा रही है.
दिल्ली के लाल किला के पास सोमवार शाम हुए धमाके में आठ लोगों की मौत हुई और कई घायल हुए. घटना से पहले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें एक I-20 कार भीड़भाड़ वाले ट्रैफिक से गुजरती दिख रही है.
फुटेज में ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स ने काला मास्क पहन रखा है, जिसे आतंकी मोहम्मद उमर बताया जा रहा है. यह वीडियो जांच एजेंसियों के लिए एक अहम सुराग साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें संदिग्ध वाहन साफ नजर आ रहा है.
दिल्ली लाल किला धमाके में पांचवें मृतक की पहचान 22 वर्षीय पंकज साहनी के रूप में हुई है. पंकज बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले थे और ओला/ऊबर ड्राइवर के रूप में काम करते थे.
घटना के वक्त वे अपने एक रिश्तेदार को पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन छोड़ने गए थे. उनके दादा निकेश ने शाम करीब साढ़े चार बजे उनसे आखिरी बार बात की थी.
रातभर परिजन उनसे संपर्क नहीं कर पाए और बाद में मीडिया में आई कार की तस्वीर देखकर उन्हें पता चला कि पंकज की मौत हो चुकी है.
दिल्ली में हुए कार धमाके के बाद सुरक्षाबलों ने कश्मीर में देर रात कई जगहों पर छापेमारी की. शोपियां के नादिगाम इलाके में इमरान उर्फ मौलवी के घर पर पुलिस ने रेड की, जिसका नाम आतंकी मॉड्यूल में सामने आया था. पुलवामा के संबूरा इलाके के खारपोरा निवासी तारिक अहमद डार को पुलिस ने हिरासत में लिया है. 38 वर्षीय तारिक पेशे से टिपर ड्राइवर है और एक रिटायर्ड पटवारी का बेटा है. पुलिस उससे पूछताछ कर रही है.
दिल्ली पुलिस को संदिग्ध की कार के पार्किंग एरिया में आने-जाने की सीसीटीवी फुटेज मिली है. फुटेज में आरोपी अकेला नजर आ रहा है. जांच टीमें अब दरियागंज की दिशा में कार के रूट को ट्रेस कर रही हैं. पुलिस ने आस-पास के टोल प्लाजा समेत 100 से अधिक सीसीटीवी क्लिप्स की जांच शुरू कर दी है ताकि पूरी मूवमेंट की जानकारी मिल सके.
- लाल किला कार ब्लास्ट पर आज सुबह 9:30 बजे गृह मंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई.
- खुफिया सूत्रों के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर में दो लोगों से पूछताछ की जा रही है. पुलवामा के संबूरा से तारिक अहमद डार को हिरासत में लिया गया.
- कार की आरसी तारिक के नाम थी, लेकिन 2015 में उसने कार उमर उर्फ आमिर को दे दी थी.
- दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल I-20 कार के रूट की सीसीटीवी मैपिंग कर रही है. यह कार आखिरी बार बदरपुर बॉर्डर पर दिखी.
- पार्किंग लॉट के फुटेज में ड्राइवर उमर काले मास्क में नजर आया.
- ब्लास्ट में मारे गए अशोक कुमार परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे.
- यूट्यूबर दीपक ने धमाका अपनी वीडियो में रिकॉर्ड किया.
- कार की शुरुआती मालिकाना कड़ी सलमान से शुरू होकर नादिम, रॉयल कार ज़ोन फरीदाबाद, फिर तारिक और अंत में उमर तक पहुंची.
- खुफिया सूत्रों के अनुसार, वाहन आधारित IEDs जैश-ए-मोहम्मद की खास तकनीक है और संगठन की संलिप्तता की आशंका जताई जा रही है.
लाल किला के सामने कार में हुए धमाके के मामले पर आज गृह मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है. बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह करेंगे. इस बैठक में आईबी प्रमुख, गृह सचिव, दिल्ली पुलिस आयुक्त, स्पेशल सेक्रेटरी (आंतरिक सुरक्षा) सहित गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे.
सुबह 9:30 बजे के बाद शुरू होने वाली इस बैठक में आंतरिक सुरक्षा की मौजूदा स्थिति और धमाके की जांच से जुड़े पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी.
दिल्ली में लाल किला ब्लास्ट में इस्तेमाल हुई i20 कार के रूट की जांच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही है. सीसीटीवी फुटेज की मदद से कार के सफर की मैपिंग की गई है. जांच में पता चला है कि यह कार आखिरी बार बदरपुर बॉर्डर पर दिखाई दी थी, जहां से यह दिल्ली में दाखिल हुई. इसके आगे कार का रूट अभी ट्रेस किया जा रहा है.
इस बीच, सूत्रों के मुताबिक कश्मीर में आमिर नाम के एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कार दिल्ली तक कैसे पहुंची और इसके पीछे कौन लोग शामिल थे.