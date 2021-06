दिल्ली: 'बाबा का ढाबा' वाले कांता प्रसाद ने की सुसाइड की कोशिश, अस्पताल में भर्ती

कोरोना काल के बीच सुर्खियों में आए ‘बाबा का ढाबा’ के मालिक कांता प्रसाद ने आत्महत्या की कोशिश की है. दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में रहने वाले कांता प्रसाद ने शराब पीकर नींद की गोली खाई और आत्महत्या की कोशिश की.

जानकारी के मुताबिक, ये मामला गुरुवार रात करीब दस बजे का है. जब कांता प्रसाद ने शराब के नशे में नींद की गोलियां खा लीं.



कांता प्रसाद को देर रात में ही दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया, अभी बाबा कांता प्रसाद खतरे से बाहर हैं. पुलिस को इस बारे में अस्पताल से ही जानकारी मिली है.

दिल्ली पुलिस के डीसीपी साउथ अतुल ठाकुर ने बयान दिया है कि 80 साल के कांता प्रसाद को देर रात सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया था. कांता प्रसाद ने शराब पी थी और नींद की गोलियां खा ली थीं. कांता प्रसाद के बेटे का बयान ले लिया गया है, मामले की जांच की जा रही है.

Delhi | Kanta Prasad, 80 y/o owner of 'Baba Ka Dhaba' was admitted to Safdarjung Hospital last night. He had brought in an unconscious condition after he consumed alcohol & sleeping pills. Statement of his son has been recorded for the same. Probe on: DCP South Atul Thakur