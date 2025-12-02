scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दिल्ली की हवा फिर हुई जहरीली, आने वाले दिनों में NCR में सांस लेना मुश्किल!

दिल्ली की हवा मंगलवार शाम और खराब हो गई, AQI 372 तक पहुंच गया और 16 स्टेशनों की वायु गुणवत्ता 'सेवियर' श्रेणी में रही. अगले कुछ दिनों तक AQI 'बहुत खराब' रहने का अनुमान है, साथ ही रात में धुंध और कोहरा पड़ सकता है. मंगलवार का अधिकतम तापमान 25.8 और न्यूनतम 9.6 डिग्री सेल्सियस रहा, बुधवार को भी मौसम ठंडा और कोहरे वाला रहने की संभावना है.

Advertisement
X
दिल्ली का AQI अब भी ‘बहुत खराब’ रहा है. (File Photo: ITG)
दिल्ली का AQI अब भी ‘बहुत खराब’ रहा है. (File Photo: ITG)

दिल्ली की एयर क्वालिटी मंगलवार शाम को और बिगड़ गई और AQI 372 तक पहुंच गया, जो 'सेवियर' श्रेणी के करीब है. सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के अनुसार, 39 मॉनिटरिंग स्टेशनों में से 16 की AQI 400 से ऊपर थी, जो स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाल सकती है.

कौन से इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित?
'सेवियर' श्रेणी में बुरारी, आनंद विहार, मुंडका, बवाना, विवेक विहार, रोहिणी, सोनिया विहार, अशोक विहार, पंजाबी बाग सहित अन्य इलाके शामिल हैं. CPCB के मानकों के अनुसार, 0–50 'अच्छा', 51–100 'संतोषजनक', 101–200 'मध्यम', 201–300 'खराब', 301–400 'बहुत खराब' और 401–500 'सेवियर' माना जाता है.

आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम?
एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम के अनुसार, अगले कुछ दिनों तक दिल्ली में AQI 'बहुत खराब' श्रेणी में रहने की संभावना है. रात में धुंध और कोहरा पड़ सकता है. सतही हवाएं दक्षिण-पश्चिम दिशा से हल्की गति से चलेंगी और दोपहर तक 5 किमी प्रति घंटे तक बढ़ेंगी. शाम और रात में हवाओं की गति उत्तर दिशा से लगभग 10 किमी प्रति घंटे रहने की संभावना है.

क्यों बढ़ रहा प्रदूषण?
मंगलवार को दिल्ली के कुल प्रदूषण में ट्रांसपोर्ट सेक्टर की वजह से 18.4 प्रतिशत सबसे अधिक प्रदूषण था. इसके बाद बाहरी उद्योग 9.2 प्रतिशत, और पड़ोसी शहरों नोएडा 8.2 प्रतिशत, गाज़ियाबाद 4.6 प्रतिशत, बागपत 6.2 प्रतिशत, पानीपत 3.3 प्रतिशत और गुरुग्राम 2.9 प्रतिशत की वजह से प्रदूषण रहा. बुधवार को ट्रांसपोर्ट का योगदान 15.6 प्रतिशत रहने का अनुमान है.

Advertisement

मंगलवार को अधिकतम तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. बुधवार को मौसम विभाग ने कोहरे की संभावना जताई है, अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 24 और 8 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महाराष्ट्र निकाय चुनाव
    संसद शीतकालीन सत्र लाइव
    करियर राशिफल
    Advertisement