'AQI-AQI नहीं... मेसी-मेसी के नारे लगे', BJP ने AAP के दावे को बताया झूठा, जारी किया Video

भारतीय जनता पार्टी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए उन दावों को ख़ारिज कर दिया, जिसमें बताया गया कि दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में जब स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी आए तो लोगों ने AQI-AQI के नारे लगाए. बीजेपी ने बताया कि मेसी के आने से लोग बेहद उत्साहित थे. हालांकि, कुछ लोगों ने झूठ फैलाने की कोशिश की.
बीजेपी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "मैसी-मैसी - ये है असली वीडियो. दिल्ली पहुंचे दिग्गज फुटबॉलर के लिए स्टेडियम में लगे नारे, उत्साहित थे लोग. लोग जितने उत्साहित थे, उतने ही हतोत्साहित थे AAP के नेता. इसलिए AAP ने कल एक झूठा वीडियो फैलाया जिसमें दिल्ली CM के खिलाफ नारेबाजी को दिखाया गया. लेकिन असली वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि स्टेडियम में बैठे लोग क्या नारा लगा रहे हैं."
इससे पहले आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर पोस्ट किया, "अंतर्राष्ट्रीय शर्म. अंतर्राष्ट्रीय बेइज़्ज़ती. रेखा गुप्ता को देखते ही स्टेडियम में प्रदूषण से परेशान दिल्ली के लोग चिल्लाए- AQI AQI AQI. दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के पहुंचते ही मेसी के लिए भीड़ चिल्लाई "AQI..AQI.."
दरअसल, GOAT इंडिया टूर 2025 पर लियोनेल मेसी भारत आए. उन्होंने चार शहरों - कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली का दौरा किया. 15 दिसंबर को वह दिल्ली में रहे. अरुण जेटली स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन हुआ.
आम आदमी पार्टी का दावा है कि इसी कार्यक्रम के दौरान लोगों ने प्रदूषण के बढ़ते स्तर को लेकर दिल्ली सरकार के ख़िलाफ़ AQI...AQI...AQI नारेबाजी की.
दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का मामला सुर्खियों में बना हुआ. संसद से लेकर सड़क तक इस पर चर्चा की जा रही है. चर्चाएं इसलिए भी है क्योंकि दिल्ली में हवा का गुणवत्ता बेहद ही ख़राब है. दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार और आसपास के राज्य प्रदूषण से निपटने के लिए कई कदम उठाने की बात कर रहे हैं. ऐसे माहौल में मेसी के कार्यक्रम के दौरान नारे को लेकर यह विवाद और गहरा गया है.