Pollution Update: दिल्ली पर प्रदूषण की मार, राजधानी की हवा आज भी बेहद खराब, 3 दिसंबर तक इन गाड़ियों पर रोक

Delhi Air Quality: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की हवा 'बहुत खराब' है. दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) बिगड़ने के साथ प्रदूषण का स्तर फिर बढ़ गया है. दिल्ली में आज (शनिवार) यानी 27 नवंबर को औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 386 दर्ज किया गया है, जो बेहद खराब कैटेगरी में है.

मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक दिल्ली में 29 नवंबर से कुछ राहत मिल सकती है. माना जा रहा है कि अगले 2 दिन में हवा चलने लगेगी. इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी हवा के गिरते स्तर पर चिंता जताई है. दिल्ली में प्रदूषण को देखते हुए आज (27 नवंबर) से 3 दिसंबर तक पेट्रोल-डीजल वाले कमर्शियल वाहनों की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है. दिल्ली में 3 दिसंबर तक सिर्फ सीएनजी और इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहनों के संचालन की ही इजाजत है.

Delhi's air quality continues to be 'very poor' category, with AQI standing at 386; visuals from India Gate pic.twitter.com/G8jzix1B5r