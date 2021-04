AIMPLB के जनरल सेक्रेटरी मौलाना वली रहमानी का पटना में निधन

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी व बिहार उड़ीसा एवं झारखंड इमारते सरिया के अमीर-ए-शरियत हजरत मौलाना वली रहमानी का पटना में निधन हो गया है. जानकारी के मुताबिक वो लंबे समय से गंभीर रूप से बीमार थे.



मौलाना वली रहमानी के निधन की जानकारी देते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ट्विटर पर लिखा, 'जनरल सेक्रेटरी मौलाना वली रहमानी साहब नहीं रहे. यह पूरे मुस्लिम उम्मा के लिए एक अपूरणीय क्षति है.'

Gen. Sec. Maulana Wali Rahmani sahab RA has expired. It is an irreparable loss for the entire Muslim Ummah. Appeal for prayers and patience to all Muslims. Indeed to Allah we belong and to Him we return. @MaulanaUmrain, Secretary AIMPLB