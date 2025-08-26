scorecardresearch
 

Feedback

छत्तीसगढ़: फिनायल मिलाकर 426 बच्चों को जहर देने की साजिश, ऐसे समय रहते बची जानें

छत्तीसगढ़ के सुकमा में पकेला आवासीय स्कूल में 426 बच्चों को जहर देने की साजिश नाकाम हो गई. 21 अगस्त की रात भोजन चखने पर सब्जी से तेज रासायनिक गंध आने पर अधीक्षक ने खाना तुरंत नष्ट कराया. जांच में सामने आया कि सब्जी में फिनायल मिलाया गया था. समिति ने बच्चों और स्टाफ के बयान दर्ज किए, जिनमें एक शिक्षक पर आरोप लगा है.

Advertisement
X
(Photo: AI-generated)
(Photo: AI-generated)

छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. पकेला आवासीय विद्यालय में 426 बच्चों की जान लेने की कोशिश को समय रहते रोक लिया गया. मामला 21 अगस्त की रात का है, जब स्कूल की रसोई में तैयार सब्जी से तेज रासायनिक गंध आने पर हड़कंप मच गया. जांच में पता चला कि सब्जी में फिनायल मिलाया गया था.

जानकारी के मुताबिक, भोजन परोसने से पहले सहायक वार्डन और प्रशिक्षकों द्वारा रोजाना की तरह टेस्टिंग की गई. इसी दौरान असामान्य तेज गंध महसूस हुई. इसकी जानकारी मिलते ही अधीक्षक दुजल पटेल ने तुरंत आदेश देकर पूरा खाना नष्ट कराया और वरिष्ठ अधिकारियों को लिखित शिकायत भेजी. इस सतर्कता से 426 बच्चे एक बड़े हादसे से बच गए.

कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की. इसमें एसडीएम सूरज कश्यप, डीएमसी उमाशंकर तिवारी और एपीसी आशीष राम शामिल किए गए. समिति ने विद्यालय के कर्मचारियों और बच्चों के बयान दर्ज किए. कई बच्चों ने सीधे तौर पर एक शिक्षक पर भोजन में जहर मिलाने का आरोप लगाया.

सम्बंधित ख़बरें

Naxalite with a bounty of Rs 5 lakh killed
सुकमा मुठभेड़ में 5 लाख का इनामी नक्सली ढेर, भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद 
सुकमा में 23 इनामी नक्सलियों का आत्मसमर्पण (Photo:ITG)
सुकमा में 1.18 करोड़ के इनामी 23 नक्सलियों ने किया सरेंडर, बस्तर में शांति बहाली की दिशा में बड़ी पहल 
IED ब्लास्ट.
सुकमा में नक्सलियों ने सुरक्षाबलों को बनाया निशाना, IED विस्फोट में ASP शहीद और कई जवान घायल 
सुकमा में 16 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण
छत्तीसगढ़: सुकमा में 16 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण, अब गांव को मिलेगी 1 करोड़ रुपये की विकास राशि 
छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का सरेंडर
छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में 18 नक्सलियों ने किया सरेंडर, इनमें 10 पर था ₹38 लाख का इनाम 

डीएमसी उमाशंकर तिवारी ने पुष्टि की है कि जांच रिपोर्ट कलेक्टर को सौंप दी गई है. फिलहाल प्रशासन आरोपी शिक्षक की भूमिका की गहन जांच कर रहा है. अधिकारियों ने माना कि समय पर गंध की पहचान और सतर्कता ने 426 मासूमों की जिंदगी बचा ली. फिलहाल, बच्चे सुरक्षित हैं और विद्यालय में सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है.

---- समाप्त ----
रिपोर्ट- सुमिल.
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement