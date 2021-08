भूपेश बघेल और टीएस सिंह देव के बीच अच्छे रिश्ते, दोनों करते हैं एक-दूसरे की इज्जत: पीएल पुनिया

छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह देव के बीच घमासान मचा हुआ है. दोनों नेताओं ने पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की है. कयास लगाए जा रहे थे कि छत्तीसगढ़ में ढाई-ढाई साल के फॉर्मूले के तहत मुख्यमंत्री को बदला जा सकता है, लेकिन दोनों ही नेताओं ने इस तरह के किसी भी फॉर्मूले से इनकार किया है. उधर, छत्तीसगढ़ कांग्रेस इनचार्ज पीएल पुनिया ने उन मीडिया रिपोर्ट्स को ही खारिज कर दिया, जिसमें भूपेश बघेल और टीएस सिंह देव के बीच अच्छे रिश्ते न होने की बातें कहीं जा रही हैं.

कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने कहा, ''सीएम भूपेश बघेल और वरिष्ठ मंत्री टीएस सिंह देव के बीच तनाव की मीडिया रिपोर्ट बिल्कुल झूठी है. वे अच्छे संबंध साझा करते हैं. वे एक-दूसरे से सामान्य रूप से मिलते हैं. दोनों एक दूसरे की बहुत इज्जत करते हैं. मीडिया में आ रही खबरें निराधार हैं.''

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की राहुल गांधी से शुक्रवार को एक बार फिर हुई मुलाकात पर पुनिया ने कहा कि सीएम राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से जानकारी देना चाहते थे. उन्होंने उन्हें राज्य में चल रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी, जिससे राहुल गांधी प्रभावित हुए. सीएम ने उनसे राज्य में आने और खुद इसे देखने का अनुरोध किया. सीएम का आमंत्रण स्वीकार कर राहुल गांधी छत्तीसगढ़ जाने को तैयार हो गए हैं.

