OPPO ले आया इंडस्ट्री का पहला रंग बदलने वाला फोन, कैमरा और बैटरी भी पावरफुल, सिर्फ भारत में किया लॉन्च

Impact Feature

OPPO ने इंडियन मार्केट को ध्यान में रखकर इंडस्ट्री का पहला रंग बदलने वाला दिवाली एडिशन स्मार्टफोन Reno 14 लॉन्च किया है. इस फोन में 6000 mAh की बैटरी और टेलीफोटो लेंस के साथ 50MP का फ्रंट कैमरा है.

OPPO का Reno14 स्मार्टफोन हीट-सेंसिटिव कलर-चेंजिंग टेक्नोलॉजी से लैस है जो तापमान के साथ रंग बदलेगा. (Photo: ITG)
भारत में अपने Reno 14 सीरीज को मिल रहे शानदार रिस्पॉन्स को देखते हुए, OPPO ने इस त्योहारी सीजन को और भी खास बनाने का फैसला किया है. कंपनी ने पेश किया है...इंडिया एक्सक्लूसिव Reno14 5G Diwali Edition. इस स्मार्टफोन की डिजाइन काफी खास है, क्योंकि इसमें आती है इंडस्ट्री की पहली हीट-सेंसिटिव और कलर-चेंजिंग टेक्नोलॉजी. इस फोन को खासतौर पर इंडियन मार्केट को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है. इसके बैक पैनल पर उकेरी गई डिजाइन भारतीय परंपरा और उत्सवों से प्रेरित है.

Reno14 5G Diwali Edition के बैक पैनल पर मंडाला आर्ट उकेरा गया है, जो संतुलन और सामंजस्य का प्रतीक है. इसके साथ उकेरा गया है भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर, जो सौंदर्य और समृद्धि का प्रतीक है और चारों ओर दीयों की लौ जैसी आकृतियां सजाई गई हैं, जो दिवाली के असली जश्न की झलक पेश करती हैं. साथ में काले और सुनहरे रंग का मेल इसकी खूबसूरती को और बढ़ाता है. काला रंग अमावस्या की रात और चुनौतियों का प्रतीक है, जबकि सुनहरा रंग अंधकार पर रौशनी के विजय का प्रतीक है.

एक अनोखा और रंग बदलता डिजाइन

यह इंडस्ट्री का पहला स्मार्टफोन है जिसमें heat-sensitive colour-changing technology दी गई है और जो सिर्फ इंडियन मार्केट के लिए बनाया गया है. GlowShift Technology से फोन का बैक पैनल टेम्परेचर के 28 डिग्री सेल्सियस से कम होने पर ब्लैक, और 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होने पर गोल्डन कलर में दिखाई देता है. कमाल का यह फीचर कम से कम 10,000 बार तक दोहराया जा सकता है.

OPPO Reno14 5G Diwali Edition

स्ट्रेंथ और स्टाइल का बेहतरीन तालमेल 

Reno14 5G Diwali Edition में मजबूती और स्टाइल का खास खयाल रखा गया है, जिसके लिए इसमें aerospace-grade aluminium frame, Corning Gorilla Glass 7i और All-Round Armour टेक्नोलॉजी दी गई है, जो इसे हर तरह के इस्तेमाल के लिए सुरक्षित बनाती है. यह स्मार्टफोन 7.42 मिमी पतला और 187 ग्राम वजनी होने की वजह से हल्का और आकर्षक है. IP66, IP68 और IP69 सर्टिफिकेशन इसे पानी और धूल से भी बचाते हैं. इसका 6.59 इंच का AMOLED डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट और 1,200nits ब्राइटनेस के साथ शानदार अनुभव देता है.

OPPO Reno14 5G Diwali Edition

टेलीफोटो लेंस के साथ दमदार कैमरा 

Reno14 5G Diwali Edition स्मार्टफोन में 50MP मेन कैमरा, 50MP का 3.5x टेलीफोटो लेंस, 8MP अल्ट्रा-वाइड और 50MP सेल्फी कैमरा है. साथ ही, Hypertone Imaging Engine और 3.5x ऑप्टिकल जूम फीचर इसे दिवाली की जगमगाहट और परिवार के साथ अनमोल पलों को तस्वीरों में कैद करने के लिए एक परफेक्ट डिवाइस बनाता है. इसका 4K HDR वीडियो सपोर्ट, वो भी 60fps फ्रंट में और टेलीफरेटो लेंस इसे और भी ज्यादा खास बनाता है. इसमें दिया गया Triple Flash Array आपको कम रौशनी में भी बेहतरीन फोटो लेने में मदद करता है. साथ ही, AI Editor 2.0 के साथ आप AI Recompose, AI Best Face, AI Perfect Shot, AI Eraser, और AI Reflection Remover जैसे फीचर इस्तेमाल करके त्योहारों पर खींची हर फोटो को शानदार बना सकते हैं.

OPPO Reno14 5G Diwali Edition India Exclusive

स्मार्ट परफॉर्मेंस और बैटरी भी दमदार

Reno14 5G Diwali Edition में MediaTek Dimensity 8350 चिपसेट दिया गया है, जो 20% बेहतर परफॉर्मेंस और 30% ज्यादा बैटरी बैकअप देता है. इसकी 6000mAh बैटरी दो दिन तक साथ निभाती है और 80W SUPERVOOCTM चार्जिंग से मिनटों में चार्ज हो जाती है. ColorOS 15 और GenAI फ़ीचर्स जैसे AI Translate, VoiceScribe और AI Mind Space इसे हर मायने में स्मार्ट बनाते हैं.

OPPO Reno14 5G Diwali Edition India Exclusive

कुल मिलाकर देखा जाए तो OPPO का Reno14 5G Diwali Edition सही मायने में स्मार्टफोन यूजर्स के लिए दीवाली का सबसे बेहतरीन तोहफा है. यह स्मार्टफोन दीवाली की रंगत को बढ़ाने के साथ मजबूती, स्टाइल, और बेहतरीन टेक्नोलॉजी का शानदार तालमेल देता है, जो रफ-टफ इस्तेमाल के साथ स्टाइल स्टेटमेंट, और टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का मौका देता है.

OPPO Reno14 5G Diwali Edition India Exclusive

Reno14 5G Diwali Edition 8GB + 256GB वैरिएंट में ₹39,999 में उपलब्ध है, लेकिन दीवाली के त्योहार के खास मौके पर लॉन्च होने की वजह से यह स्मार्टफोन ₹36,999 में खरीदा जा सकता है. यह स्मार्टफोन सभी प्रमुख रिटेल आउटलेट के साथ, OPPO ई-स्टोर, Flipkart, और Amazon पर उपलब्ध है. सिर्फ यही नहीं, इस दीवाली आप OPPO के फोन्स पर और भी कई ऑफर्स और इनाम पा सकते हैं.

