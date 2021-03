इंटरैक्टिव शो ‘क्राइम स्टोरीज़’ की टीम के साथ, अपराधियों को पकड़ें रंगे हाथ

सोचिये, आपने अभी-अभी एक क्राइम इन्वेस्टीगेशन शो देखना खत्म ही किया हो, और अब आपको अपने आस-पास सब कुछ एक रहस्य की तरह दिखाई देने लगे, जिसे सुलझाने की जरुरत है. तो आप क्या करेंगे? शायद अपने अंदर के डिटेक्टिव को जगा कर आसपास की चीज़ों को शक की निगाह से देखना शुरू कर देंगे. लेकिन अफसोस, आप किसी क्राइम सीन पर नहीं, बल्कि अपने घर पर हैं जहाँ किसी शेरलॉक जैसे डिटेक्टिव की कोई जरुरत नहीं. लेकिन हाँ, आप अपनी इस कल्पना को वास्तविकता में बदल सकते हैं, Flipkart के नए इंटरैक्टिव शो के साथ.

Flipkart ओरिजिनल 'Kaun? Who did it?' के सफल सीजन के बाद 'क्राइम स्टोरीज़- खोज अपराधी की' आ गया है आपका मनोरंजन करने के लिए. ये शो एक सुपर कॉप द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ने और असली अपराधी तक पहुँचने की कहानी है. लेकिन क्या ये शो आपकी अगली पसंदीदा सीरीज हो सकती है, जिसके एपिसोड आप बिना मिस किये रोजाना देखना पसंद करेंगे? ये जानने में हम आपकी मदद कर सकते हैं. चलिए जानते हैं इससे जुड़े कुछ दिलचस्प पहलु.

सच्ची घटनाओं से प्रेरित ‘क्राइम स्टोरीज़’ इंस्पेक्टर विक्रांत सिंह और सब-इंस्पेक्टर समर प्रताप की इन्वेस्टिगेशन के आसपास घूमती है, जिसमें हर नए क्राइम केस के बाद सभी प्रमुख संदिग्धों को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है. इन कहानियों में जो चीज़ आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेगी वो है इनकी अपराधी को पकड़ने की अलग और नायाब तकनीक. साथ ही हर केस से जुड़े सवाल आपको इस कहानी के साथ जोड़े रखेंगे, जैसे: 'कौन निर्दोष है?', 'कौन सा सबूत टेबल पर मौजूद नहीं है?', 'कौन हत्यारा है?'. ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपकी सतर्कता और सूझ-बूझ का इम्तेहान हर एपिसोड में लेंगे.

शो की कास्ट बिलकुल नई है और सभी कलाकारों ने अपने अभिनय से सीरीज़ में जान फूँक दी है. इंस्पेक्टर विक्रांत सिंह की भूमिका में के सी शंकर काफी जमे हैं. सीरीज़ के कुछ एपिसोड पूर्वानुमानित हो सकते हैं, लेकिन सीरीज़ का कांसेप्ट इतना दिलचस्प है कि उसे नज़रअंदाज़ किया जा सकता है. कहानी सबसे ज़्यादा रोमांचक तो तब हो जाती है जब सभी संदिग्ध अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए एक दूसरे के साथ झगड़ा करने लगते हैं. उसी लड़ाई के बीच कोई न कोई ऐसा सबूत सामने आ जाता है जिससे असली अपराधी का पर्दाफाश हो जाता है. शो के इंटरेक्टिव पहलु पर ध्यान देने के साथ-साथ 'क्राइम स्टोरीज़’ दर्शकों का मनोरंजन करने में सफल होता है. कुछ एपिसोड्स की कहानी शायद आपको थोड़ी मिलती जुलती लगे, लेकिन लेखक शुभम शर्मा द्वारा लिखी गईं पंचलाइनें आपको निश्चित रूप से खुश कर देंगी.

एक आपराधिक दिमाग के पीछे की वास्तविक और काल्पनिक भावनाओं को शो के अभिनेताओं द्वारा खूबसूरती से चित्रित किया गया है.सेट डिजाइन, कहानी और किरदारों के साथ पूरा इंसाफ करता है, विशेष रूप से पूछताछ कक्ष, जिसे लाल और पीले रंग की आकर्षक चमक के साथ बनाया गया है. इसका बैकग्राउंड स्कोर भी ज़बरदस्त है, जो शो के साथ दर्शकों को एक अनोखे तरीके से जोड़ता है. हर एपिसोड आपके समय से केवल 15 से 17 मिनट ही लेगा, लेकिन हर मिनट सस्पेंस और रोमांच से भरपूर होगा. शो में कुछ शानदार सीक्वेंस हैं जिससे आपको कैमरा क्रू की कौशलता का अंदाज़ा आसानी से हो जायेगा. निर्देशक आर. अमित कुमार झा और उनकी टीम ने कुछ सीन के भावनात्मक प्रभाव को बढ़ाने के लिए स्लो-मोशन तकनीक का उपयोग किया है.

इसके अलावा आपको यह जानकर खुशी होगी कि अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजने में आपके प्रयास बेकार नहीं जाएंगे. हर बार जब आप सभी प्रश्नों का सही उत्तर देंगे, तो Flipkart की तरफ से आपको मिलेगा एक शानदार गिफ्ट वाउचर. यानि मनोरंजन भी और इनाम भी. है ना कमाल की डील?

कुल मिलाकर, क्राइम स्टोरीज़ एक तेज़-तर्रार शो है, जिसमें शानदार सीन, बेहतरीन डायलॉग्स और काबिल-ए-तारीफ अभिनय है. वॉच, प्ले एंड विन फॉर्मेट के साथ ये शो मनोरंजन और दर्शकों को बांधे रखने के लिहाज से बेहतरीन है.

'क्राइम स्टोरीज़' आप सिर्फ Flipkart की मोबाइल ऐप पर देख सकते हैं.