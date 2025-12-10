Kidney Health: किडनी को डैमेज होने से बचाते हैं ये 3 फल, रोज खाने पर किडनी रहेगी हेल्दी

Kidney Health: आपकी किडनी पूरे शरीर को स्वस्थ रखने में काफी मदद करती हैं. ये हर दिन वेस्ट को फिल्टर करने और ओवरऑल शरीर को सपोर्ट करने के लिए कड़ी मेहनत करती हैं. ये बीन्स के आकार के अंग टॉक्सिन को निकालने, फ्लूइड को बैलेंस करने और आपके शरीर में जरूरी न्यूट्रिएंट्स का सही लेवल बनाए रखने का जरूरी काम करते हैं.

फल, विटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सिडेंट्स और फाइबर का एक पावरफुल कॉम्बिनेशन होते हैं जो इस जरूरी अंग को बचाने में मदद करते हैं. लेकिन किडनी की हेल्थ के मामले में सभी फल एक जैसे नहीं होते. यहां हम आपको एक्सपर्ट्स द्वारा बताए कुछ फलों की जानकारी दे रहे हैं.

1. लाल अंगूर

लाल अंगूर एक खास पौधे के कंपाउंड की वजह से किडनी के लिए फायदेमंद होते हैं. लाल अंगूर में फाइटोकेमिकल रेस्वेराट्रोल होता है जो किडनी की सेहत के लिए अच्छा है. रेस्वेराट्रोल एक ताकतवर एंटीऑक्सिडेंट है जो सेल्स को नुकसान से बचाने और किडनी समेत पूरे शरीर में सूजन को कम करने में मदद करता है.

ये छोटे फल कई दूसरे फलों के मुकाबले में पोटैशियम में भी कम होते हैं जो इन्हें किडनी की सेहत के लिए एक अच्छा ऑप्शन बनाता है.

2. सेब

रोजाना एक सेब शरीर के साथ आपकी किडनी के लिए भी फायदेमंद हो सकता है. सेब में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण और घुलनशील फाइबर होते हैं जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल और ग्लूकोज लेवल को कम करने में मदद कर सकते हैं. ये दोनों फायदे डायबिटीज और हाइपरटेंसिव किडनी की बीमारी के लिए बहुत जरूरी हैं.

3. ब्लूबेरीज

जब किडनी की सुरक्षा की बात आती है तो ये छोटी बेरीज बहुत असरदार होती हैं. ब्लूबेरी में एंथोसायनिन और विटामिन C बहुत ज्यादा होता है जो मजबूत एंटीऑक्सिडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी फायदे देता है. एंथोसायनिन वो कंपाउंड हैं जो ब्लूबेरी को उनका गहरा नीला रंग देता है और ये ऑक्सिडेटिव स्ट्रेस और सूजन से लड़ने का काम भी करते हैं जो समय के साथ किडनी सेल्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं.

कई रिसर्च से पता चला है कि जो लोग बेरीज और सेब जैसे फल ज्यादा खाते हैं उनमें क्रोनिक किडनी की बीमारी होने का खतरा 16% कम होता है.

