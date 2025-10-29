Weight Loss Tips: घंटों वर्कआउट के बाद भी नहीं घट रहा वजन? तमन्ना भाटिया के ट्रेनर ने बताई वजह

कई लोग वजन कम करने के लिए जिम में घंटों वर्कआउट करते हैं लेकिन उन्हें महीनों बाद भी शरीर में कोई खास बदलाव नहीं दिखता. ऐसा क्यों होता है? इसी सवाल का जवाब दिया है तमन्ना भाटिया के फिटनेस ट्रेनर सिद्धार्थ सिंह ने.

सिद्धार्थ सिंह ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने बताया कि अगर आप जिम जा रहे हैं लेकिन शरीर में कोई खास बदलाव नहीं दिख रहा तो क्या करना चाहिए.

हर दिन एक जैसी एक्सरसाइज न करें

सिद्धार्थ के मुताबिक, लोग सबसे बड़ी गलती यह करते हैं कि वे हर दिन एक ही तरह का वर्कआउट करते हैं. रोजाना एक जैसा वजन उठाने और वही वर्कआउट रिपीट करने से शरीर एक ही पैटर्न में एडजस्ट हो जाता है जिससे आगे कोई प्रोग्रेस नहीं दिखती. इससे बचने के लिए सिद्धार्थ प्रोग्रेसिव ओवरलोड यानी थोड़ा-थोड़ा वजन या रिपीटिशन बढ़ाते रहने की सलाह देते हैं. जैसे हर हफ्ते 2.5 किलो वजन बढ़ाना या एक-दो रेप्स ज्यादा करना. इससे मसल्स एक्टिव रहते हैं और ग्रोथ दिखती है.

अपने वर्कआउट का ट्रैक रखें

Advertisement

अपने वर्कआउट को ट्रैक करें यानी नोट करें कि आपने कितना वजन उठाया और कितना रिपीटिशन बढ़ाया है. इससे मोटिवेशन भी बना रहेगा और यह भी पता चलेगा कि कब और कितना वजन बढ़ाना है.

अपनों का सपोर्ट लें

इसके अलावा सिद्धार्थ जिम जाने वाले लोगों को प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाने की सलाह देते हैं. वे कहते हैं कि कई जिम जाने वाले लोग पार्टी या फैमिली फंक्शन से दूर भागते हैं क्योंकि वहां शराब या जंक फूड का प्रेशर होता है. सिद्धार्थ इससे बचने के लिए पार्टी में जाने से पहले प्रोटीन शेक या प्रोटीन रिच-फूड्स लेने की सलाह देते हैं. ऐसा करने से आपको वहां जाकर कुछ अनहेल्दी खाने या पीने का मन नहीं करेगा और आप पार्टी भी एन्जॉय कर पाएंगे.

सिद्धार्थ कहते हैं अपने दोस्तों और परिवार से खुलकर बात करें और बताएं कि आपने फिटनेस के लिए कितनी मेहनत की है. जब लोग आपकी मेहनत समझेंगे तो वे आपको प्रेशर देने के बजाय सपोर्ट करेंगे. जब आप पीयर प्रेशर को पीयर सपोर्ट में बदल लेते हैं, तभी फिटनेस लंबे समय तक टिकती है.

---- समाप्त ----