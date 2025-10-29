scorecardresearch
 

Feedback

Weight Loss Tips: घंटों वर्कआउट के बाद भी नहीं घट रहा वजन? तमन्ना भाटिया के ट्रेनर ने बताई वजह

Weight Loss Tips: तमन्ना भाटिया के फिटनेस ट्रेनर सिद्धार्थ सिंह ने हाल ही में, अपने इंस्टाग्राम पर बताया है कि क्यों कई लोगों का महीनों जिम करने के बाद भी वजन नहीं घटता. साथ ही उन्होंने वजन कम करने का तरीका भी बताया है.

Advertisement
X
फिटनेस ट्रेनर से जानें वर्कआउट के बाद भी क्यों नहीं घट रहा वजन (Photo- AI generated & Siddharth Singh/Instagram)
फिटनेस ट्रेनर से जानें वर्कआउट के बाद भी क्यों नहीं घट रहा वजन (Photo- AI generated & Siddharth Singh/Instagram)

कई लोग वजन कम करने के लिए जिम में घंटों वर्कआउट करते हैं लेकिन उन्हें महीनों बाद भी शरीर में कोई खास बदलाव नहीं दिखता. ऐसा क्यों होता है? इसी सवाल का जवाब दिया है तमन्ना भाटिया के फिटनेस ट्रेनर सिद्धार्थ सिंह ने.

सिद्धार्थ सिंह ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने बताया कि अगर आप जिम जा रहे हैं लेकिन शरीर में कोई खास बदलाव नहीं दिख रहा तो क्या करना चाहिए.

हर दिन एक जैसी एक्सरसाइज न करें

सम्बंधित ख़बरें

Tap water (Photo: AI Generated)
आपके घर के नल के पानी में क्या मिला? भारतीय वैज्ञानिकों का खुलासा 
kidney detox drinks
Kidney Fail का खतरा घटेगा और गंदा यूरिक एसिड भी होगा साफ, पिएं ये ड्रिंक्स 
Freezing Rice
क्या फ्रिज में रखा चावल दोबारा गर्म करके खाना सही? जानें 
Kidney damaging habits
रोज की ये आदतें आपकी किडनी कर सकती हैं डैमेज, तुरंत रोकें वरना... 
7 महीने की Pregnant Constable ने उठाया 145 Kg वज़न! 

सिद्धार्थ के मुताबिक, लोग सबसे बड़ी गलती यह करते हैं कि वे हर दिन एक ही तरह का वर्कआउट करते हैं. रोजाना एक जैसा वजन उठाने और वही वर्कआउट रिपीट करने से शरीर एक ही पैटर्न में एडजस्ट हो जाता है जिससे आगे कोई प्रोग्रेस नहीं दिखती. इससे बचने के लिए सिद्धार्थ प्रोग्रेसिव ओवरलोड यानी थोड़ा-थोड़ा वजन या रिपीटिशन बढ़ाते रहने की सलाह देते हैं. जैसे हर हफ्ते 2.5 किलो वजन बढ़ाना या एक-दो रेप्स ज्यादा करना. इससे मसल्स एक्टिव रहते हैं और ग्रोथ दिखती है.

अपने वर्कआउट का ट्रैक रखें

Advertisement

अपने वर्कआउट को ट्रैक करें यानी नोट करें कि आपने कितना वजन उठाया और कितना रिपीटिशन बढ़ाया है. इससे मोटिवेशन भी बना रहेगा और यह भी पता चलेगा कि कब और कितना वजन बढ़ाना है.

अपनों का सपोर्ट लें

इसके अलावा सिद्धार्थ जिम जाने वाले लोगों को प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाने की सलाह देते हैं. वे कहते हैं कि कई जिम जाने वाले लोग पार्टी या फैमिली फंक्शन से दूर भागते हैं क्योंकि वहां शराब या जंक फूड का प्रेशर होता है. सिद्धार्थ इससे बचने के लिए पार्टी में जाने से पहले प्रोटीन शेक या प्रोटीन रिच-फूड्स लेने की सलाह देते हैं. ऐसा करने से आपको वहां जाकर कुछ अनहेल्दी खाने या पीने का मन नहीं करेगा और आप पार्टी भी एन्जॉय कर पाएंगे.

सिद्धार्थ कहते हैं अपने दोस्तों और परिवार से खुलकर बात करें और बताएं कि आपने फिटनेस के लिए कितनी मेहनत की है. जब लोग आपकी मेहनत समझेंगे तो वे आपको प्रेशर देने के बजाय सपोर्ट करेंगे. जब आप पीयर प्रेशर को पीयर सपोर्ट में बदल लेते हैं, तभी फिटनेस लंबे समय तक टिकती है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    Karakat Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    लव राशिफल
    Raghopur Election
    Buxar Election
    Bihar Election Result 2025
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    आज का राशिफल
    Mahua Chunav
    आर्थिक राशिफल
    Mokama Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election 2025
    Advertisement