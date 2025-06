प्लास्टिक की बोतल में पी रहे ठंडा पानी? जान‍िए- ये कैसे बन रही लिवर की दुश्मन, नई रिसर्च में हुआ खुलासा

शोध में सामने आया है कि इन प्लास्ट‍िक यूज के कारण जो छोटे-छोटे प्लास्टिक कण खाने और पानी के जरिए शरीर में पहुंच रहे हैं. ये लिवर रोग और हार्मोनल असंतुलन जैसी गंभीर समस्याओं का कारण बन सकते हैं. आइए जानते हैं कि ये खतरा कितना बड़ा है और इससे कैसे बचा जा सकता है.

Bottled water contains lakhs of nanoplastics. (Illustration by Vani Gupta/India Today)