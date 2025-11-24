इंजेक्शन नहीं, गोली से कंट्रोल होगा ‘खराब कोलेस्ट्रॉल’, वैज्ञानिकों ने बनाई 'चमत्कारी' टेबलेट!

LDL cholesterol pill: हार्ट की बीमारी आज के समय में काफी लोगों को देखने मिल रही है और अब यह उम्र से संबंधित बीमारी नहीं रह गई है. इससे संबंधित समस्याएं कम उम्र के लोगों को भी अपनी चपेट में ले रही हैं. हाल ही में दिल की बीमारी वाले लोगों के लिए एक खुशखबरी आई है क्योंकि एक नई गोली सामने आई है जो शरीर में मौजूद 'खराब कोलेस्ट्रॉल' यानी LDL (Low-Density Lipoprotein) को लगभग 60 प्रतिशत तक कम कर सकती है. एलडीएल कोलेस्ट्रॉल वही होता है जिससे हार्ट अटैक, स्ट्रोक और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों का जोखिम बढ़ता है. इस गोली का नाम Enlicitide है और इसने दुनिया भर के कार्डियोलॉजिस्ट्स और हेल्थ एक्सपर्ट्स का ध्यान खींचा है.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी तक मरीजों में बुरे कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए रोजाना स्टैटिन्स (Statins) या PCSK9 इंजेक्शन पर निर्भर रहना पड़ता था लेकिन अब इस गोली के आने से उन लोगों को राहत की उम्मीद मिल सकती है.

इस गोली के क्लिनिकल ट्रायल में करीब 2900 मरीजों पर इसकी टेस्टिंग की गई जिसमें पाया गया कि यह दवा केवल 24 हफ्तों में ही कोलेस्ट्रॉल लेवल को तेजी से कम करने में कारगर साबित हुई.



दरअसल, ये दवा शरीर के अंदर PCSK9 नामक प्रोटीन को ब्लॉक करती है और ये वही प्रोटीन होता है जो शरीर की 'LDL' कोलेस्ट्रॉल को खत्म करने की क्षमता को खत्म करता है. दवा के कारण जब ये वाला प्रोटीन निष्क्रिय हो जाता है तो शरीर अधिक मात्रा में खराब कोलेस्ट्रॉल को खत्म करने लगता है.'

कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. बलबीर सिंह का कहना है, 'यह दवा उन लोगों के लिए राहत लेकर आई है जो इंजेक्शन लेना नहीं चाहते या नहीं ले सकते. लेकिन हमें यह देखना होगा कि क्या इससे हार्ट अटैक का खतरा भी उतनी ही तेजी से घटेगा जितनी तेजी से कोलेस्ट्रॉल लेवल घटता है.'

डॉ. रंजन शेट्टी का कहना है, 'स्टैटिन्स आमतौर पर LDL को 30-50 % तक कम करती हैं, लेकिन कई बार यह पर्याप्त नहीं होता. इस नई दवा का मैकेनिज्म अलग है, इसलिए इसे स्टैटिन्स के साथ मिलाकर देना अधिक असरदार साबित हो सकता है.'

हालांकि, एक्सपर्ट का यह भी कहना है कि यह गोली स्टैटिन्स की जगह नहीं लेगी बल्कि एक सपोर्टिव मेडिकेशन के तौर पर काम करेगी.

