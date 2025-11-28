कॉफी में शिलाजीत मिलाकर पी रहे अली गोनी, डॉक्टर ने बताया ऐसा करना कितना सही?

Aly goni shilajit-coffee morning routine: फिटनेस फ्रीक, कुकिंग के शौकन अलीन गोनी अपनी डाइट को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. उन्होंने अपने यूट्यूब पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर किया है. वीडियो में सबसे चौंकाने वाली बात उन्होंने बताई है कि वह कॉफी में शिलाजीत मिलाकर पीते हैं जिससे उनके दिन की शुरुआत होती है. यही उनके दिन की पहली ड्रिंक होती है. अभी उन्होंने अपना 8 किलो वेट लॉस भी किया है. अब ऐसे में सवाल उठता है कि कैफीन वाली ड्रिंक यानी कॉफी के साथ शिलाजीत पीना कितना सुरक्षित है?

और पढ़ें

ट्रेनर देते हैं डाइट की सलाह

अली ने बताया कि वह अपने ट्रेनर की सलाह पर अपनी डाइट लेते हैं. सबसे पहले कॉफी में शिलाजीत डालकर लेते हैं और फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट में अवोकाडो और 5-6 उबले अंडे लेते हैं. साथ ही वह विटामिन-C और फिश ऑयल सप्लीमेंट भी लेते हैं. लंच में वह एयर-फ्राइड चिकन, वेजिटेबल्स बाउल, जापानी राइस, दही और दाल खाते हैं.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट

मुंबई के KIMS हॉस्पिटल की चीफ डायटिशियन अमरीन शेख का कहना है, कॉफी सामान्य तौर पर हेल्दी लोगों के लिए अच्छी रहती है और वहीं शिलाजीत में नेचुरल मिनरल्स पाए जाते हैं लेकिन दोनों को एक साथ रोज मिलाकर पीने के वैज्ञानिक सबूत नहीं हैं.

कैफीन एक स्टिमुलेंट है जबकि शिलाजीत एक एडाप्टोजेन. दोनों को साथ लेने से कोई खास फायदा साबित नहीं होता. कुछ लोगों को इससे एसिडिटी या स्टमक इरिटेशन भी हो सकता है. शिलाजीत में फुल्विक एसिड और ट्रेस मिनरल्स होते हैं जो एनर्जी बढ़ा सकते हैं लेकिन इसे कॉफी के साथ लेने से उसके फायदा नहीं बढ़ते.



एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस, हाई BP, एंग्जाइटी, अनियमित हार्टबीट या स्लीप समस्याएं वाले लेगों को लेना खतरनाक हो सकता है. हालांकि किसी को भी शिलाजीत का सेवन करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लेना चाहिए.

Advertisement

---- समाप्त ----