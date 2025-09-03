scorecardresearch
 

फैक्ट चेक: राहुल गांधी पर राजनाथ सिंह के ‘फिनिशर’ वाले बयान का ये है पूरा सच

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करके कह रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने भी वोट चोरी का सच स्वीकार कर लिया है. आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये राजनाथ सिंह के 2024 के पुराने भाषण का अधूरा क्लिप है. पूरे वीडियो में राजनाथ, राहुल की आलोचना करते हुए कहते हैं कि कांग्रेस का खात्मा हो चुका है और इसकी वजह राहुल हैं.

Advertisement

आजतक फैक्ट चेक

दावा
वोट चोरी के विवाद के बीच राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए उन्हें बेस्ट फिनिशर बुलाया.
सोशल मीडिया यूजर्स
सच्चाई
ये राजनाथ सिंह का 2024 का बयान है, जब उन्होंने राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए उन्हें बेस्ट फिनिशर कहा था.

बीजेपी और कांग्रेस में वोट चोरी के मुद्दे पर छिड़ी बहस के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. ये वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है जैसे राजनाथ, राहुल की तारीफ कर रहे हों.

वीडियो में राजनाथ कहते हैं, “बहनों-भाइयों मैं तो इस नतीजे पर पहुंचता हूं, क्रिकेट में सबसे मशहूर फिनिशर कौन है मैं आपसे पूछना चाहता हूं. नौजवान बताएं, क्रिकेट का सबसे माना-जाना फिनिशर कौन है? धोनी. तो भारत की राजनीति का सबसे अव्वल फिनिशर कौन है, हमसे कोई पूछे तो राहुल गांधी.”

कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करके कह रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने भी वोट चोरी का सच स्वीकार कर लिया है. वीडियो पर टेक्स्ट में लिखा है, “राजनाथ ने माना MS Dhoni जैसे हैं Rahul Gandhi. इशारों में बताया, वोट चोरी फिनिश करके मानेंगे.”

सम्बंधित ख़बरें

AAJTAK FACT CHECK
फैक्ट चेक: पंजाब बाढ़ पीड़ितों को नहीं, बांग्लादेश की एक मस्जिद को मिला था ये डोनेशन 
fact check
फैक्ट चेक: गर्लफ्रेंड से नाराज युवक ने काटी पूरे गांव की बिजली? ये कहानी फर्जी निकली  
Fact Check Cover Pic
फैक्ट चेक: आपत्तिजनक बातें करती महिला स्टैंडअप कॉमेडियन का ये वीडियो AI से बना है   
Fact Check Cover Pic
फैक्ट चेक: मल्लिकार्जुन खड़गे ने 'देश की बर्बादी' के लिए राहुल गांधी को ठहराया जिम्मेदार? ये वीडियो एडिटेड है 
बिहार की तस्वीर पंजाब की बताकर की जा रही वायरल
फैक्ट चेक: पंजाब में बाढ़ की मार किसी से नहीं छुपी, लेकिन ये फोटो वहां की नहीं है 

X पर ये वीडियो शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, “हार मत मानिये, कई बार उम्मीदें अचानक पूरी हो जाती हैं. सच, कभी कभी तिरछी ज़ुबान को पकड़ कर सीधा चला देता है. इनकी मजबूरी है, या इन्होंने सत्य स्वीकार कर लिया है? या फिर बदलाव की आहट से बैचैन हैं? और अब खुद के बचाव की पगडंडी पर, सच की झंडी लगा रहे हैं.”

Advertisement

इस पोस्ट के कमेंट में एक व्यक्ति ने लिखा कि बीजेपी में भगदड़ मचने वाली है. वहीं, दूसरे ने लिखा, “दरअसल ये सभी संघी हैं और संघ ने मोदीजी को नकार दिया है. मजबूरी है कि इन लोगों को भी नकारना पड़ रहा है.”

लेकिन, आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये राजनाथ सिंह के 2024 के पुराने भाषण का अधूरा क्लिप है. पूरे वीडियो में राजनाथ, राहुल की आलोचना करते हुए कहते हैं कि कांग्रेस का खात्मा हो चुका है और इसकी वजह राहुल हैं.

कैसे पता लगाई सच्चाई?

वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने पर हमें 6 अप्रैल, 2024 की एक रिपोर्ट मिली. इसमें वायरल वीडियो का स्क्रीनशॉट मौजूद है. इतना तो यहीं साफ हो जाता है कि ये वीडियो 2024 का है और इसका वोट चोरी वाले विवाद से कोई लेना-देना नहीं है.

खबरों के मुताबिक राजनाथ सिंह ने ये भाषण मध्य प्रदेश के सीधी जिले में दिया था. उन्होंने कहा था कि भारत की राजनीति में राहुल गांधी ‘बेस्ट फिनिशर’ हैं, क्योंकि उनकी पार्टी पूरे देश से समाप्त हो रही है. साथ ही, उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार से कांग्रेस पार्टी का एक अटूट रिश्ता है.

इसके बाद हमने राजनाथ सिंह के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर 6 अप्रैल, 2024 को अपलोड हुए इस भाषण का पूरा वीडियो देखा. इसमें 16 मिनट 27 सेकंड के बाद राजनाथ कहते हैं, “और कांग्रेस तो सारे देश में समाप्त हो गई है. आपने देखा कि कांग्रेस का वर्चस्व था भारत की राजनीति में. हिंदुस्तान के अधिकांश राज्यों में सरकारें यदि किसी राजनीतिक पार्टी की थीं, तो कांग्रेस की. लेकिन, अब कांग्रेस समाप्त हो रही है. गिने-चुने दो-तीन राज्यों में अब उनकी सरकारें रह गई हैं, छोटे-छोटे राज्यों में. ये हालत हो गई है. मैं कभी सोचता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है.”

Advertisement

इसके बाद राजनाथ, वायरल वीडियो वाला बयान देते हैं, और राहुल को बेस्ट फिनिशर बताते हैं. वो आगे कहते हैं, “और यही कारण हैं कि बहुत सारे नेता अब कांग्रेस छोड़ रहे हैं.”

आजतक समेत कई न्यूज आउटलेट्स ने उस वक्त राहुल पर राजनाथ के इस तंज को लेकर खबरें छापी थीं.

साफ है, राजनाथ ने राहुल पर कटाक्ष करते हुए उन्हें बेस्ट फिनिशर कहा था, न कि उनकी तारीफ की थी. साथ ही, ये राजनाथ का 2024 का बयान है, जिसका वोट चोरी से कोई लेना-देना नहीं है.

---- समाप्त ----
Live TV

क्या आपको लगता है कोई मैसैज झूठा ?
सच जानने के लिए उसे हमारे नंबर 73 7000 7000 पर भेजें.
आप हमें factcheck@intoday.com पर ईमेल भी कर सकते हैं
व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement