फैक्ट चेक: कोरोना की गिरफ्त में नहीं आए हैं डब्लूएचओ महानिदेशक डॉ टेड्रोस

कोरोना वायरस इंफेक्शन से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं और इस​के लिए कौन सा इलाज कितना कारगर है, इस बारे में आधिकारिक जानकारी के लिए पूरी दुनिया विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की बात सुनती है. लेकिन अब सोशल मीडिया पर कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि डब्लूएचओ के महानिदेशक डॉ टेड्रोस घेब्रेयेसेस खुद ही ‘कोविड-19’ की गिरफ्त में आ गए हैं.

55 वर्षीय डॉ टेड्रोस ‘कोविड-19’ महामारी के खिलाफ ‘विश्व स्वास्थ्य संगठन’ की मुहिम में शुरुआत से ही बेहद सक्रिय रहे हैं. लिहाजा, कथित तौर पर उनके संक्रमित होने की खबर सुनकर लोग सकते में आ गए हैं. डॉ टेड्रोस के संक्रमित होने का ये दावा सामने आने के बाद पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन करने वाले कुछ सोशल मीडिया पेजों पर ‘विश्व स्वास्थ्य संगठन’ का मखौल उड़ाया जा रहा है.

इस पोस्ट का आर्काइव्ड वर्जन यहां देखा जा सकता है. इंडिया टुडे के एंटी फेक न्यूज वॉर रूम (AFWA) ने पाया कि ‘विश्व स्वास्थ्य संगठन’ के महानिदेशक डॉ टेड्रोस घेब्रेयेसेस एक कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संंपर्क में आ गए थे, न कि खुद संक्रमित हुए थे.

ये दावा फेसबुक और ट्विटर पर काफी वायरल है. इस बात पर यकीन करते हुए बहुत सारे लोग इसे शेयर कर रहे हैं. एक यूजर ने ये दावा करने वाली एक पोस्ट पर कमेंट किया, “यानी ट्रंप सही कह रहा था. विश्व स्वास्थ्य संगठन दुनिया को नहीं बचा सकता क्योंकि उसके अपने लोग कोविड-19 बीमारी से नहीं बच पा रहे हैं.”

क्या है सच्चाई

डॉ टेड्रोस घेब्रेयेसेस ने 2 नवंबर 2020 को अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट के जरिये सूचना दी थी कि वे कोविड-19 बीमारी से पीड़ित एक व्यक्ति के संपर्क में आए हैं. उन्होंने लिखा कि हालांकि वे ठीक हैं, उनके शरीर में कोरोना संक्रमण का कोई लक्षण भी नहीं है, पर ‘विश्व स्वास्थ्य संगठन’ के नियमों का पालन करते हुए वे खुद को कोरेंटाइन कर रहे हैं.

I have been identified as a contact of someone who has tested positive for #COVID19. I am well and without symptoms but will self-quarantine over the coming days, in line with @WHO protocols, and work from home.