फैक्ट चेक: ट्रेजडी किंग के ​आखिरी वक्त का नहीं, आठ साल पुराना है ये वायरल वीडियो

मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार ने लंबी बीमारी के बाद 7 जुलाई, 2021 को मुंबई के एक अस्पताल में अंतिम सांसें लीं. इसके बाद से ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने लगा जिसमें देखा जा सकता है कि दिलीप कुमार अस्पताल के बिस्तर पर हैं और उनकी पत्नी शायरा बानो उन्हें खाना खिला रही हैं. वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो अस्पताल में दिलीप कुमार के इंतकाल से पहले उनके आखिरी वक्त का है.

एक सोशल मीडिया यूजर ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, “हमें छोड़कर जाने से पहले अस्पताल में दिलीप कुमार का आखिरी वीडियो | शायरा बानो जी उन्हें खाना खिला रही हैं.”

पोस्ट का आर्काइव वर्जन यहां देखा जा सकता है.

इंडिया टुडे के एंटी फेक न्यूज वॉर रूम (AFWA) ने पाया कि वीडियो के साथ किया जा रहा दावा भ्रामक है. ये वीडियो 2013 का है जब दिलीप कुमार सांस लेने में तकलीफ होने के चलते मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती हुए थे.

AFWA की पड़ताल

इनविड टूल की मदद से वायरल वीडियो के कीफ्रेम काटकर उन्हें रिवर्स सर्च करने पर हमें इसी वीडियो के कुछ स्क्रीनशॉट मिले जो 2013 में छपी 'इंडियन एक्सप्रेस' और 'न्यूज18' की खबरों में इस्तेमाल किए गए हैं.

इन खबरों के मुताबिक, ये वीडियो मुंबई के लीलावती अस्पताल का है जब 15 सितंबर, 2013 को दिलीप कुमार को सांस लेने में शिकायत के चलते भर्ती कराया गया था. बाद में डॉक्टरों ने कहा था कि उनके हृदय में इन्फेक्शन है.

22 सितंबर, 2013 को दिलीप कुमार के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से यही वीडियो ट्वीट भी किया था, जिसके साथ कैप्शन में लिखा था, “आपके प्यार और दुआओं के लिए शुक्रिया. अस्पताल में आराम कर रहा हूं.” इस ट्वीट में ये भी कहा गया था कि ये वीडियो एक दिन पहले यानी 21 सितंबर, 2013 का है.

Thank you for your prayers and love. Resting in the hospital. Video from yesterday. http://t.co/YoofBJgObz