फैक्ट चेक: ऑन कैमरा तमंचे से हत्या का ये वीडियो हरियाणा का नहीं है

सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाला वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें शराब और तमंचा लिए दो लोग बैठे दिखते हैं. बातचीत के दौरान उनमें से एक युवक तमंचा लोड कर कैमरा संभाल रहे शख्स पर फायर कर देता है. गोली लगते ही कैमरा पकड़े शख्स जमीन पर गिर जाता है और दर्द से कराहने लगता है.

आजतक फैक्ट चेक

दावा
हरियाणा के इस वीडियो में एक शख्स ने अपने दोस्त की ऑन कैमरा गोली मारकर हत्या कर दी.
सोशल मीडिया यूजर्स
सच्चाई
ये उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की 2021 की घटना है, जहां शराब के नशे में एक शख्स ने अपने ही भांजे को गोली मार दी थी.

एक शख्स को गोली मारते आदमी का हैरान कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में दो लोग शराब की एक बोतल और तमंचा लेकर बैठे नजर आ रहे हैं. वहीं, एक अन्य व्यक्ति कैमरे के पीछे है और इन लोगों का वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है. 

आपस में बातें करते हुए, वीडियो में दिख रहा एक आदमी तमंचा लोड करता है और फिर वीडियो बना रहे व्यक्ति की ओर फायर करता नजर आता है. आगे का वीडियो देखकर ऐसा लगता है कि इसे रिकॉर्ड कर रहे शख्स को ये गोली लग जाती है, जिससे वो जमीन पर गिर पड़ता है और दर्द से कराहने लगता है. 

कुछ लोगों की मानें तो ये घटना हरियाणा में हुई है, जहां शराब के नशे में एक व्यक्ति ने अपने दोस्त की गोली मारकर हत्या कर दी. 

fact check

X पर इस वीडियो के स्क्रीनशॉट्स पोस्ट करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, “वायरल वीडियो हरियाणा से है. तीन दोस्त ड्रिंक करते हैं एक वीडियो बनाने लगता है! उनके पास एक अवैध तमंचा भी रखा था! एक दोस्त कैमरामैन को तमंचा रखने को देता है लेकिन वो नहीं लेता इतने में कुछ बात हो जाती है! तीसरा दोस्त उसमें कारतूस डालकर कैमरामैन को गोली मार देता है! पूरी घटना की वीडियो वायरल हो गई! इस घटना से क्या सीख मिलती है?”

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की 2021 की घटना है, जहां शराब के नशे में एक शख्स ने अपने ही भांजे को गोली मार दी थी. 

कैसे पता लगाई सच्चाई?

वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने पर हमें ये एक फेसबुक पोस्ट में मिला. इसमें इस घटना को यूपी के मुजफ्फरनगर का बताया गया है.

इस क्लू की मदद से हमें इस वीडियो के बारे में छपी कई न्यूज रिपोर्ट्स मिलीं. फरवरी 2021 की इन खबरों के मुताबिक ये घटना मुजफ्फरनगर की है, जहां एक शख्स ने शराब के नशे में एक लड़के को गोली मार दी. 19-वर्षीय पीड़ित प्रिंस अपनी मौत से पहले खुद ही ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था. प्रिंस के अलावा कुल तीन लोग इस घटना के वक्त वहां मौजूद थे. 

दरअसल, 24 फरवरी, 2021 को वीडियो में दिख रहे दोनों शख्स एक अन्य शख्स के साथ किसी खेत में पार्टी कर रहे थे. इस दौरान वो शराब के नशे में एक-दूसरे को पिस्टल थमा रहे थे. वहीं, प्रिंस अपने फोन से इन तीनों लोगों का वीडियो बना रहा था. इतने में ही पिस्टल पकड़े शख्स ने उसमें गोली डाली और फायर कर दिया. ये गोली सीधा वीडियो रिकॉर्ड कर रहे प्रिंस के सीने में लग गई. प्रिंस की मौके पर ही मौत हो गई थी. 

रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रिंस के पिता ने उसके मामा दीपक और उनके एक दोस्त पर प्रिंस की हत्या का आरोप लगाया था. 27 फरवरी, 2021 को मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक एक्स पोस्ट करते हुए जानकारी दी थी कि इस मामले में नई मण्डी थाने में मामला दर्ज करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था. 

  

साफ है, मुजफ्फरनगर में 2021 में हुई एक हत्या के वीडियो को अब हरियाणा का बताते हुए शेयर किया जा रहा है.

---- समाप्त ----
क्या आपको लगता है कोई मैसैज झूठा ?
सच जानने के लिए उसे हमारे नंबर 73 7000 7000 पर भेजें.
आप हमें factcheck@intoday.com पर ईमेल भी कर सकते हैं
