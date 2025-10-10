फैक्ट चेक: दीवार पर हनुमान जी का स्केच बनाते बंदर का ये वीडियो AI का कमाल है

एक दीवार पर अपने चित्रकारी करते हुए बंदर का एक अनोखा वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वीडियो में बंदर दीवार पर हनुमान जी का स्केच बनाता दिख रहा है. दीवार के पीछे कुछ लोग भी खड़े हुए नजर आ रहे हैं.

वीडियो में कुछ लोग आपस में बात करते हैं - “ये बंदर क्या कर रहा है? ये चारकोल से बना रहा है कुछ. अरे भाभी ये तो हनुमान जी बना रहे हैं. हां सही में मुकुट भी आ गया. इतना सटीक किसने सिखाया इसे?”

वीडियो को एक्स पर शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, “बंदर ने बनाई हनुमान जी की तस्वीर! भारत के एक गांव में एक बंदर ने कोयले से मंदिर की दीवार पर हनुमान जी की आकृति बना दी. लोगों ने इसे चमत्कार माना और इसे दिव्य संकेत बताया. यह अनोखा दृश्य सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.”

लेकिन आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये वीडियो असली नहीं है. इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से बनाया गया है.

कैसे पता की सच्चाई?

वीडियो में दीवार के पीछे खड़े लोगों को गौर से देखने पर हमें इसमें कुछ गड़बड़ लगती है. इसमें एक व्यक्ति के पैर पीछे की ओर मुड़े हुए नजर आ रहे हैं. इसके अलावा दो लोगों के शरीर आपस में मिलते हुए दिख रहे हैं जो कि असामान्य है.

वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने पर हमें ये ‘multiversematrix’ नाम के एक इंस्टाग्राम हैंडल पर मिला. यहां इसे 9 अक्टूबर को पोस्ट किया गया था. इस अकाउंट के बायो सेक्शन में बताया गया है कि यहां पर AI से बने वीडियो पोस्ट किए जाते हैं.

इस वीडियो के डिसक्रिप्शन में ‘HiggsfieldSora2’ और ‘Higgsfield.ai’ जैसे हैशटैग्स का इस्तेमाल किया गया है. बता दें कि Sora2, ओपनएआई कंपनी का एक वीडियो जेनरेशन मॉडेल है. इसके जरिए AI जेनरेटेड वीडियो बनाए जा सकते हैं जो दिखने में एकदम असली लगते हैं.

इस अकाउंट पर AI से बने ढेरों वीडियो मौजूद हैं. यहां वायरल वीडियो से मिलते-जुलते और भी कई वीडियो हैं जिनमें किसी बंदर को दीवार पर स्केच बनाते, किसी को भाषण देते , तो किसी को पूजा करते, देखा जा सकता है.

साफ है कि दीवार पर हनुमान जी की तस्वीर बनाते बंदर का ये वीडियो AI जेनरेटेड है.

