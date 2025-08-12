scorecardresearch
 

फैक्ट चेक: सीएमओ को थप्पड़ जड़ते फल विक्रेता का ये वीडियो बिहार का नहीं है

सफेद कार में बैठे किसी शख्स को थप्पड़ मारते ठेले वाले का एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. कहा जा रहा है कि मार खाने वाला आदमी एक सरकारी अधिकारी है. वीडियो के वॉइसओवर में इस घटना को बिहार का बताया गया है. साथ ही, ये भी कहा गया है कि गरीब ठेले वाले से फल लेने के बाद अधिकारी ने उसे पैसे देने से मना करते हुए उसका ठेला गिरा दिया था.

Advertisement

आजतक फैक्ट चेक

दावा
ये वीडियो बिहार का है, जहां एक फल विक्रेता ने बिना पैसे चुकाए फल लेने वाले एक अधिकारी को थप्पड़ जड़ दिया.
सोशल मीडिया यूजर्स
सच्चाई
ये वीडियो मध्य प्रदेश का है, जहां 2021 में कोविड-19 गाइडलाइंस के चलते हुई पुलिस कार्रवाई से नाराज फल विक्रेता ने सीएमओ पर हमला कर दिया था.

सफेद कार में बैठे किसी शख्स को थप्पड़ मारते ठेले वाले का एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. कहा जा रहा है कि मार खाने वाला आदमी एक सरकारी अधिकारी है.

वीडियो के वॉइसओवर में इस घटना को बिहार का बताया गया है. साथ ही, ये भी कहा गया है कि गरीब ठेले वाले से फल लेने के बाद अधिकारी ने उसे पैसे देने से मना करते हुए उसका ठेला गिरा दिया था.

इसे फेसबुक पर शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, “गरीब ठेले वाले ने सीएमओ को थोड़ा दौड़ा कर सबक सिखाया.” ऐसे ही एक पोस्ट का आर्काइव्ड वर्जन यहां देखा जा सकता है.

सम्बंधित ख़बरें

Fact Check
फैक्ट चेक: ‘वोट चोरी’ के आरोपों के बीच बीजेपी के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग? ये वीडियो पुराना है 
Fact Check Cover Pic
फैक्ट चेक: जर्जर क्लासरूम में मलबे के नीचे दबे स्कूली बच्चों की ये तस्वीर AI से बनाई गई है 
fact check
फैक्ट चेक: उधमपुर में पत्नी को बेरहमी से पीटने वाला ये शख्स हिन्दू नहीं, मुस्लिम है 
Fact Check
फैक्ट चेक: स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद अब बीजेपी विधायक को पड़ा थप्पड़? जानें इस वीडियो का सच 
Fact Check Cover Pic
फैक्ट चेक: उन्नाव में महिला के साथ छेड़छाड़ की ये घटना हाल-फिलहाल की नहीं, 2018 की है 

fact check

हालांकि, आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये घटना बिहार नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश में हुई थी. साल 2021 में कोविड-19 गाइडलाइंस के उल्लंघन के आरोप में हुई पुलिस कार्रवाई के चलते इस फल विक्रेता ने मुख्य नगर परिषद अधिकारी पर हमला कर दिया था.

कैसे पता की सच्चाई?

वायरल वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने पर हमें ये 'नवभारत टाइम्स' की एक वीडियो रिपोर्ट में मिला. यहां इसे 4 मई, 2021 को अपलोड किया गया था. यहां इसे मध्य प्रदेश के रायसेन जिले का वीडियो बताया गया है.

Advertisement

'न्यूज18' की 2 मई, 2021 की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये मामला कोविड-19 महामारी के दौरान का है. रायसेन के सिलवानी इलाके में मुख्य नगर परिषद अधिकारी (सीएमओ) राजेंद्र शर्मा, कोविड-19 के नियमों का पालन कराने के लिए राउंड पर थे. इसी दौरान उन्हें सड़क पर फल बेच रहा सलीम नाम का एक शख्स दिखाई दिया. सीएमओ ने कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन के आरोप में सलीम पर पुलिस कार्रवाई करवाई. इस बात से नाराज सलीम ने उनपर और उनके साथ मौजूद बाकी अधिकारियों पर हमला कर दिया.

रिपोर्ट्स के मुताबिक सीएमओ राजेंद्र शर्मा ने पुलिस थाने में फल विक्रेता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी. सीएमओ के आवेदन पर कई सख्त धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था.

साफ है, मध्य प्रदेश में नगर परिषद अधिकारी को थप्पड़ मारते शख्स के पुराने वीडियो को बिहार का बताते हुए शेयर किया जा रहा है.

---- समाप्त ----
Live TV

क्या आपको लगता है कोई मैसैज झूठा ?
सच जानने के लिए उसे हमारे नंबर 73 7000 7000 पर भेजें.
आप हमें factcheck@intoday.com पर ईमेल भी कर सकते हैं
व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement