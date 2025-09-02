फैक्ट चेक: आपत्तिजनक बातें करती महिला स्टैंडअप कॉमेडियन का ये वीडियो AI से बना है  

स्टैंड-अप कॉमेडी के नाम पर कथित तौर पर ‘अश्लीलता’ फैलाने को लेकर बीते महीनों में देश में काफी बवाल हुआ. इस बीच किसी स्टैंड-अप कॉमेडी शो का बताकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. इसमें हाथ में माइक थामे एक महिला कॉमेडियन नजर आ रही है. ये महिला आपत्तिजनक बातें भी करती दिखती है. कई लोग इस वीडियो को लेकर नाराजगी जता रहे हैं और कह रहे हैं कि ये महिला, कॉमेडी के नाम पर अश्लीलता फैला रही है.

वीडियो को एक्स पर शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, “ये देखिये, फेमस होने के लिए और कितना गिरेगी. ऐसी लड़कियाँ ही आज कल के छोटे -छोटे बच्चों को विडियो बनाकर बिगाड़ रही है. काश इसे अच्छे संस्कार मिले होते तो ये यहाँ खड़े होकर ऐसी बद्दी बात न कर रही होती.” इस पोस्ट का आर्काइव्ड वर्जन यहां देखा जा सकता है.

वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए कई लोग गुस्सा जाहिर कर रहे हैं. मसलन, एक व्यक्ति ने लिखा, “फिर इस पर हमारे संत साधु कुछ बोल दें इनको मिर्ची लग जाती है.”

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये वीडियो किसी असली कॉमेडी शो का नहीं है. इसे AI की मदद से बनाया गया है.

कैसे पता की सच्चाई?

वीडियो को गौर से देखने पर इसकी दायीं तरफ नीचे की ओर “VEO” का लोगो नजर आता है. बता दें कि VEO एक AI मॉडल है जिसे गूगल ने बनाया है. इसके जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानि AI वीडियोज बनाए जा सकते हैं जो देखने में एकदम असली लगते हैं.

रिवर्स सर्च की मदद से चेक करने पर हमें ये MalvikaLaughs नाम के एक इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिला. यहां इस वीडियो के साथ AI लेबल लगा है. इसका मतलब है कि ये वीडियो AI से बनाया हुआ है. इस अकाउंट पर इसी तरह के कई और वीडियोज भी मौजूद हैं.

इसके बाद हमने इस वीडियो को AI डिटेक्टर टूल्स से सर्च किया. ‘Sightengine’ और ‘Was Is It AI’, दोनों ही टूल्स ने इसे AI से बना वीडियो बताया.

यानि साफ है कि जिस वीडियो को असली स्टैंड-अप कॉमेडी शो का बताकर अश्लीलता फैलाने का आरोप लगाया जा रहा है, असल में उसे AI से बनाया गया है.

---- समाप्त ----