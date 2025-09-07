scorecardresearch
 

फैक्ट चेक: मृत मां और उसके बच्चे का बताया जा रहा ये वीडियो स्क्रिप्टेड है, पंजाब की बाढ़ से नहीं कोई संबंध 

सोशल मीडिया पर विचलित कर देने वाला एक वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में एक बच्चा पानी के अंदर एक महिला की बॉडी को खींचकर ले जाते दिख रहा है. इस वीडियो को पंजाब का बताया जा रहा है और बाढ़ से जोड़ा रहा है. आज तक के फैक्ट चेक में जानें इस वीडियो की सच्चाई.

आजतक फैक्ट चेक

दावा
ये वीडियो पंजाब का है जहां बाढ़ के दौरान एक बच्चा अपनी मृत मां के शव को पानी में खींच रहा है.
सोशल मीडिया यूजर्स
सच्चाई
वीडियो स्क्रिप्टेड है और पीलीभीत की रहने वाली आरती गंगवार नाम की कॉन्टेंट क्रिएटर का है. इसका पंजाब बाढ़ से कोई लेना-देना नहीं है.

पंजाब में बाढ़ का कहर जारी है. प्रदेश में बाढ़ के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 46 हो चुकी है और लगभग चार लाख लोग इससे प्रभावित हुए हैं. इसी बीच सोशल मीडिया पर विचलित कर देने वाला एक वीडियो वायरल हो रहा है. 

वीडियो में एक बच्चा पानी के अंदर एक महिला की बॉडी को खींचकर ले जाते दिख रहा है. इस वीडियो को पंजाब का बताया जा रहा है और बाढ़ से जोड़ा रहा है. दावे के मुताबिक, ये महिला बच्चे की मां है जिसकी बाढ़ में जान चली गई. 

वीडियो को शेयर कर एक एक्स यूजर ने लिखा, “कितना दर्दनाक मंजर है. एक मासूम कितना हैरान, परेशान है. क्योंकि उसकी माँ इस दुनियां को छोड़कर जा चुकी है. इस मासूम को ये इल्म नहीं है की मेरी माँ अभी जिन्दा है या फिर मर चुकी है. अल्लाह बाढ़ पीड़ितों की हिफाजत फरमा. पंजाब प्रांत #PunjabFloodRelief.”

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि वीडियो स्क्रिप्टेड है और यूपी के पीलीभीत की रहने वाली आरती गंगवार नाम की कॉन्टेंट क्रिएटर का है. इसका पंजाब बाढ़ से कोई लेना-देना नहीं है.

कैसे पता लगाई सच्चाई?

वीडियो को रिवर्स सर्च करने पर हमें सोशल मीडिया पर कई पोस्ट मिले जिनमें इस घटना को पंजाब का बताया गया है. ऐसे ही एक एक्स पोस्ट के जवाब में हमें आशीष पटेल नामक यूजर का पोस्ट मिला जिसमें इस घटना को स्क्रिप्टेड और उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में रहने वाली इंस्टाग्राम कॉन्टेंट क्रिएटर आरती गंगवार का बताया गया है. 

वायरल वीडियो का स्क्रीनशॉट शेयर कर और पीलीभीत पुलिस से कार्यवाही की मांग करते हुए आशीष पटेल लिखते हैं, “पीलीभीत भूड़ा मगरसा निवासी छपरी क्रिएटर आरती गंगवार सोशल मीडिया पर कंटेंट के लिए खुद की जान को जोखिम में डालकर वीडियो बना रही एवं समाज में गलत अफवाह फैला रही @pilibhitpolice तत्काल कार्यवाही करें पूर्व में कई बार बरेली की शान पर अभद्र टिप्पणी कर चुकी.” 

पोस्ट के जवाब में पीलीभीत पुलिस ने घटना के खिलाफ प्रभारी निरीक्षक थाना जहानाबाद को आवश्यक जांच के निर्देश दिए जाने की बात कही है. 


वीडियो की सच्चाई जानने के लिए हमने आरती गंगवार के इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट को खंगाला तो हमें वायरल वीडियो से मिलती-जुलती ऐसी कई वीडियो मिले जिनमें वायरल वीडियो में दिख रही आरती को कई छोटे बच्चों के साथ सड़क पर जमा पानी में खेलते और उसमें डूबकर मरने की एक्टिंग करते हुए देखा जा सकता है. महिला के कपड़ों से लेकर वीडियो में दिख रही जगह को वायरल वीडियो से तुलना करने पर हमें कई समानताएं मिलीं.

अधिक जानकारी के लिए हमने जहानाबाद, पीलीभीत के एसएचओ प्रदीप कुमार बिश्नोई से बात की. उन्होंने आजतक को बताया कि वायरल वीडियो में दिख रही महिला का नाम आरती गंगवार है और वे जहानाबाद के गांव भूड़ा मगरसा की रहने वाली है. उन्होंने बताया कि ज्यादा बारिश होने के कारण गांव में कई जगह पानी भरा हुआ है. उन्होंने बताया कि वायरल वीडियो इसी गांव में मौज मस्ती के लिए बनाया गया था.

हालांकि घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए जहानाबाद पुलिस ने आरती गंगवार को चेतावनी देते हुए वायरल वीडियो को उनके सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स से हटवाया और दोबारा ऐसे वीडियो ना बनाए जाने की सख्त हिदायत दी. पुलिस से चेतावनी मिलने के बाद आरती ने ये वीडियो अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक से डिलीट कर दिया है.

साफ है, पानी में महिला को खींच रहे बच्चे का ये वीडियो स्क्रिप्टेड है. वीडियो को पंजाब में बाढ़ के दौरान हुई दर्दनाक घटना का बताकर भ्रम फैलाया जा रहा है.


रिपोर्ट - आशीष कुमार

---- समाप्त ----
क्या आपको लगता है कोई मैसैज झूठा ?
सच जानने के लिए उसे हमारे नंबर 73 7000 7000 पर भेजें.
आप हमें factcheck@intoday.com पर ईमेल भी कर सकते हैं
