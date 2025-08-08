फैक्ट चेक: उन्नाव में महिला के साथ छेड़छाड़ की ये घटना हाल-फिलहाल की नहीं, 2018 की है

एक महिला के साथ छेड़खानी कर रहे कुछ युवकों का एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग इसे उत्तर प्रदेश के उन्नाव की हालिया घटना बता रहे हैं. लोग यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से इस मामले पर कार्रवाई करने की अपील भी कर रहे हैं.

वीडियो में कुछ लड़कों को एक महिला के साथ बदसलूकी और जोर-जबरदस्ती करते हुए देखा जा सकता है. महिला बार-बार उनसे हाथ जोड़कर ऐसा न करने की गुजारिश कर रही है लेकिन वे उसकी एक भी नहीं सुनते और उल्टा वीडियो वायरल करने की धमकी देते हैं.

वीडियो को फेसबुक पर शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, “यूपी के उन्नाव में बेखौफ बदमाश इस महिला को चार लड़कों ने अगवा कर रेप किया महिला के चीखने और चिल्लाने पर बदमाश कह रहे हैं विडियो वायरल कर देंगे कुल चार बदमाश है एक विडियो बना रहा है तीन महिला को जंगल की ओर ले जा रहे हैं क्या अब यूपी में भी महिलाएं महफूज नहीं माननीय उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री श्री आदित्य नाथ योगी जी आप कहते है चोर डकैत माफिया पैंट में पेशाब करते हैं ये सब कहा से आ गए इस महिला को अब न्याय कौन दिलाएगा.” इस पोस्ट का आर्काइव्ड वर्जन यहां देखा जा सकता है.



आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि उन्नाव का ये वीडियो हाल-फिलहाल का नहीं बल्कि 2018 का है. पुलिस ने इस मामले में छह लोगों के खिलाफ संगीन धाराओं में मामला दर्ज किया था.

कैसे पता की सच्चाई?



वायरल वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने पर हमें ये DB Post नाम के एक यूट्यूब चैनल पर मिला. यहां इसे 6 जुलाई 2018 को अपलोड किया गया था. यानि एक बात तो यहीं साफ हो जाती है कि ये वीडियो हाल-फिलहाल का नहीं है जैसा कि दावा किया जा रहा है. हालांकि वीडियो के साथ दी गई जानकारी में इसे उन्नाव का ही बताया गया है. टाइम्स ऑफ इंडिया की वीडियो रिपोर्ट में भी वायरल क्लिप को देखा जा सकता है.





इस जानकारी के साथ सर्च करने पर हमें इस घटना से संबंधित कई न्यूज रिपोर्ट्स मिलीं. एबीपी न्यूज की 6 जुलाई 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक महिला के साथ छेड़खानी की ये घटना उन्नाव के गंगाघाट इलाके की है. तत्कालीन एडीजी लॉ एंड ऑर्डर आनंद कुमार के मुताबिक पीड़ित महिला ने अपने बयान में बताया कि वो दवा लेने के लिए जा रही थी, उसी वक्त रास्ते में कुछ लोग जबरन उसे एक बाग में ले गए और उसके साथ दुष्कर्म किया.



ADG L&O UP Sri Anand Kumar speaks to @ANINewsUP on Unnao incident. pic.twitter.com/lJFSmVe8ij

— UP POLICE (@Uppolice) July 6, 2018



यूपी पुलिस ने एक प्रेस नोट के जरिए जानकारी देते हुए बताया था कि उन्होंने इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ धारा 147, 354क, 323, 504, 506 और आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था. खबरों के मुताबिक पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारियां भी की थीं.

यानि साफ है कि महिला के साथ छेड़छाड़ के जिस वीडियो को उन्नाव में हुई हाल-फिलहाल की घटना का बताया जा रहा है वो असल में 2018 का मामला है.

