फैक्ट चेक: ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी करने वाले खान चाचा रेस्टोरेंट का मालिक मुस्लिम नहीं, हिंदू है

ऑक्सीजन की किल्लत के बीच देश की राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी के कई मामले सामने आ रहे हैं. अप्रैल में पुलिस ने दिल्ली के शास्त्रीनगर इलाके में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया था और तकरीबन दो करोड़ के कंसंट्रेटर बरामद किए थे. अब ऐसा ही एक मामला दिल्ली के खान मार्केट इलाके में सामने आया है. यहां 6 और 7 मई 2021 को खान चाचा रेस्टोरेंट सहित कुछ अन्य रेस्टोरेंट्स में छापा मारकर पुलिस ने 500 से भी ज्यादा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद किए . इस बीच बहुत सारे लोग ‘#KhanChacha’ और ‘#KhanMarketGang’ जैसे हैशटैग्स के साथ ऐसा दावा कर रहे हैं कि खान चाचा रेस्टोरेंट का मालिक मुस्लिम है.

एक फेसबुक यूजर ने खान चाचा रेस्टोरेंट में हुई छापेमारी का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, “खान चाचा रेस्टोरेंट, खान मार्किट, दिल्ली से 400 के लगभग ऑक्सिजन कंसंट्रेटर, सिलेंडर बरामद किए. सुना है ये रेस्ट्रोरेन्ट मक्का से हज करके आए किसी हाजी का है. रमजान के महीने में काफिरों को ब्लेक में ऑक्सिजन का सामान इत्यादि बेच कर सवाब कमा रहे होंगे. वामपंथियों, बुद्धिजीवियों अब तो मुहं में दही जम गया होगा क्योंकि ये किसी खान चाचा का है. अगर किसी हिन्दू का होता तो अभी तो उस को संघी कह कह कर सोशल मीडिया ही सिर पर उठा लिया होता चाहे वो संघी की बजाय कांग्रेसी ही क्यों न होता.”

इस पोस्ट का आर्काइव्ड वर्जन यहां देखा जा सकता है.

इंडिया टुडे के एंटी फेक न्यूज वॉर रूम (AFWA) ने पाया कि दिल्ली के जिस खान चाचा रेस्टोरेंट से हाल ही में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद किए गए, उसका वर्तमान मालिक कोई मुसलमान नहीं बल्कि एक हिंदू नवनीत कालरा है. हालांकि ये बात सच है कि कुछ साल पहले तक हाजी बंदा हसन उर्फ खान चाचा नाम के व्यक्ति भी इस रेस्टारेंट के मालिकों में से एक थे.

खान चाचा रेस्टोरेंट के मालिक को मुसलमान बताने वाली ऐसी ही एक फेसबुक पोस्ट पर एक यूजर ने कमेंट किया, “इबादत के महीने में गुनाह”. एक अन्य यूजर ने लिखा, “ये भी एक जिहाद है”.

क्या है सच्चाई

दिल्ली पुलिस ने 7 मई 2021 को किए गए एक ट्वीट के जरिये बताया कि खान चाचा रेस्टोरेंट के मालिक का नाम नवनीत कालरा है. नवनीत खबर लिखे जाने तक फरार था.

With further seizure of 105 #OxygenConcentrator from Khan Chacha & Town Hall, 2 upscale restaurants in Khan Mkt, total 524 seized frm #blackmarketers Owner Navneet Kalra, also owns Dayal Opticals, is on run. Manager, 3 staffers arrested by #DelhiPolice SouthDist. Further raids on https://t.co/axlGhatoa8 pic.twitter.com/fE9E9oF3rM