फैक्ट चेक: नीतीश कुमार ने एक श्रद्धांजलि सभा में अपने बेटे निशांत पर ही बरसा दिए फूल? नहीं, ये है वीडियो की असली कहानी

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर चल रहा हिजाब विवाद अभी थमा भी नहीं था कि सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो किसी सभा के दौरान एक व्यक्ति पर गुलाब के फूल डालते हुए दिख रहे हैं. कई लोगों का कहना है कि ये व्यक्ति उनका बेटा निशांत है और एक श्रद्धांजलि सभा के दौरान नीतीश ने अपने बेटे पर ही फूल बरसा दिए.



दरअसल 15 दिसंबर को नीतीश कुमार ने आयुष चिकित्सकों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में एक मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब खींच लिया था. खबरों के मुताबिक इस घटना के बाद विपक्षी पार्टियों के कई नेताओं ने इस घटना के बाद उन्हें मानसिक रूप से अस्वस्थ बता दिया.

इसी संदर्भ में अब एक कार्यक्रम के दौरान नीतीश कुमार के पास खड़े व्यक्ति पर फूल बरसाने का वीडियो भी वायरल हो रहा है.

इसे पोस्ट करते हुए एक एक्स यूजर ने लिखा, "श्रद्धांजलि में पहुंचे नीतीश कुमार ने अपने बेटे निशांत पर ही फूल बरसा दिया". पोस्ट का आर्काइव्ड वर्जन यहां देखा जा सकता है.

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये वीडियो साल 2023 का है जब नीतीश कुमार ने बिहार सरकार के तत्कालीन मंत्री अशोक चौधरी के पिता महावीर चौधरी की जयंती के मौके पर अशोक चौधरी पर ही फूल बरसा दिए थे. नीतीश के अपने ही बेटे निशांत कुमार पर फूल बरसा देने की बात पूरी तरह गलत है.

कैसे पता लगाई सच्चाई?

वायरल वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने से हमें जनसत्ता की 7 नवंबर, 2023 की खबर में इसके स्क्रीनशॉट मिले. रिपोर्ट के मुताबिक, उस वक्त नीतीश कुमार, राज्य के तत्कालीन भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी के पिता महावीर चौधरी की जयंती की सभा में गए थे. वहां महावीर चौधरी की तस्वीर लगी थी जिस पर फूल चढ़ाकर लोग श्रद्धांजलि दे रहे थे. लेकिन अचानक नीतीश कुमार ने फूल उठाकर अशोक चौधरी के ही सिर पर डाल दिए थे.

उस वक्त बीजेपी, बिहार में विपक्षी पार्टी थी और राज्य में महागठबंधन की सरकार थी. बीजेपी ने इस वीडियो को शेयर करते हुए तंज कसा था और लिखा था, "एक था अच्छा भला आदमी, संगत बदल गई, रंगत बदल गई. अब तो टोटली हो गया #MemoryLossCM. मृत की जगह जिंदा व्यक्ति को ही दे दिए श्रद्धांजलि!"

जेडीयू ने भी 2 नवंबर, 2023 को इस कार्यक्रम की तस्वीरें फेसबुक पर शेयर की थीं. इन तस्वीरों में नीतीश को स्वर्गीय महावीर चौधरी की तस्वीर पर फूल चढ़ाते देखा जा सकता है.

इस घटना के बारे में उस वक्त कई खबरें छपी थीं.

साफ है, दो साल पुराना वीडियो शेयर करते हुए कहा जा रहा है कि एक श्रद्धांजलि सभा में नीतीश कुमार ने अपने बेटे निशांत कुमार पर ही फूल चढ़ा दिए.

