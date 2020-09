फैक्ट चेक: एमपी कांग्रेस ने शेयर किया शिवराज चौहान की सभा का फर्जी वीडियो

मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर उपचुनाव नजदीक हैं. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ सहित राजनैतिक दलों के बड़े नेता चुनाव प्रचार में जुट गए हैं. ये उपचुनाव फैसला करेगा कि एमपी में शिवराज सिंह मुख्यमंत्री बने रहेंगे या नहीं.

इसी सिलसिले के चलते शिवराज सिंह चौहान 20 सितंबर को एमपी के मंदसौर में एक चुनावी सभा करने गए थे. अब एमपी कांग्रेस इस सभा के एक वीडियो के जरिये दावा कर रही है कि मंदसौर की जनता ने शिवराज सिंह चौहान को नकार दिया है और कमलनाथ को अपना मुख्यमंत्री बता दिया है. वीडियो में शिवराज जनता से पूछते हुए दिख रहे हैं कि मुख्यमंत्री के रूप कौन अच्छा है- शिवराज या कमलनाथ, जिसका जवाब जनता एक स्वर में कमलनाथ का नाम लेते हुए देती है.

वीडियो को ट्वीट करते हुए एमपी कांग्रेस ने लिखा है "मध्य प्रदेश उपचुनाव का परिणाम घोषित: मंदसौर के सुवासरा पहुँचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनता से पूछा कि मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज चौहान अच्छा या कमलनाथ, जनता ने एक स्वर में कहा कमलनाथ। जनता खड़ी जिनके साथ, उनका नाम है कमलनाथ।"

इंडिया टुडे एंटी फेक न्यूज़ वॉर रूम (AFWA) ने पाया कि ये वीडियो फर्जी है. वीडियो में लोग जहां 'कमलनाथ' का नाम लेते हुए सुनाई दे रहे हैं, उस हिस्से को अलग से जोड़ा गया है.

खबर लिखे जाने तक कांग्रेस के ट्वीट को 2200 से ज्यादा रीट्वीट और 7500 से ज्यादा बार लाइक किया जा चुका है. प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी इस वीडियो को ट्वीट किया है. ये फर्जी वीडियो फेसबुक पर भी जमकर वायरल हो रहा है. ट्वीट का आर्काइव यहां (http://archive.today/aviJI) देखा जा सकता है.

कैसे की पड़ताल?

हमें शिवराज सिंह चौहान की इस सभा का पूरा वीडियो शिवराज के यूट्यूब चैनल पर मिला. ये सभा मंदसौर के सुवासरा में हुई थी जहां से उपचुनाव के लिए बीजेपी से संभावित उम्मीदवार हरदीप सिंह डंग हैं. हरदीप भी कुछ महीनों पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे. हरदीप की विधायकी रद्द हो गई थी लेकिन उन्हें शिवराज सरकार में मंत्री बना दिया गया था. शिवराज हरदीप सिंह डंग के समर्थन के लिए ही सुवासरा पहुंचे थे.

वायरल वीडियो वाला हिस्सा यूट्यूब वीडियो में 59.09 मिनट पर सुना जा सकता है. असली वीडियो में शिवराज मंच से जनता से पूछते हुए सुनाई दे रहे हैं, "एक दूसरा सवाल और बताओ, कमलनाथ अच्छा है या शिवराज सिंह चौहान अच्छा है मुख्यमंत्री के रूप में". यहां पर ये नहीं कहा जा सकता कि जनता जवाब में स्पष्ट रूप से किसका नाम ले रही है. लेकिन ये साफ है कि लोग सिर्फ कमलनाथ का नाम नहीं ले रहे हैं, जैसा की वायरल वीडियो में सुना जा सकता है. असली वीडियो को सुनने पर ऐसा लग रहा है कि जनता शिवराज सिंह चौहान, कमलनाथ या कुछ और भी चिल्ला कर बोल रही है.

शिवराज की इस जनसभा की लाइव फीड उनके ऑफिस के ट्विटर हैंडल पर भी मौजूद है. असली वीडियो से इस बात की पुष्टि हो जाती है कि इसमें छेड़छाड़ करके 'कमलनाथ' जोड़ा गया है.

Just for your reference @INCMP, We know you are shameless enough not to delete the tweet & apologise. Like you never apologised to the farmers, the youth, the women, the elderly or to Mahatma Gandhi for defying his last wish. pic.twitter.com/LcYVsUhFDt