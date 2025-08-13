फैक्ट चेक: जज साहब पर चढ़ा रील का खुमार? नहीं, ये एक एक्टर हैं

कोर्टरूम में रील बनाते एक कथित जज का वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी वायरल है.

वीडियो में ऊंची कुर्सी पर बैठे एक शख्स सेल्फी वीडियो बनाते हुए नजर आते हैं. देखने में ये पूरा मंजर किसी कोर्टरूम का लगता है. वीडियो के टेक्स्ट में लिखा है - “फैसला बाद में सुनाऊंगा, पहले बदमाशी वाली रील बनाऊंगा.” इसे शेयर करते हुए लोग तंज कस रहे हैं कि अब जज भी रील के शौकीन हो गए हैं.

वायरल वीडियो को फेसबुक पर शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, “रील बनाने का नशा ही ऐसा है जज साहब भी इसके आदि हो गए हैं. भरी कोर्ट में फीलिंग ले रहे हैं.” इस पोस्ट का आर्काइव्ड वर्जन यहां देखा जा सकता है.

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि वायरल वीडियो में नजर आ रहे शख्स कोई जज नहीं बल्कि फिल्म कलाकार नरेश गोसाईं हैं.

कैसे पता की सच्चाई?

वायरल वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने पर हमें ये Naresh Gosain नाम के एक इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिला. यहां इसे 28 जुलाई, 2025 को अपलोड किया गया था. वीडियो के साथ दी गई जानकारी में इसे किसी शूटिंग के दौरान का बताया गया है.

नरेश गोसाईं के फेसबुक अकाउंट से भी ये वीडियो अपलोड किया गया था. इसके कैप्शन में लिखा था - “Shooting mode on.” गोसाईं के फेसबुक और इंस्टाग्राम के बायो में दी गई जानकारी के मुताबिक वो एक आर्टिस्ट हैं. वो एक्टर और फ्रीलांस फिल्ममेकर के तौर पर काम कर चुके हैं.

बता दें कि नरेश गोसाईं जवान, एनएच-10, हीरोपंती और दबंग-3 जैसी कई फिल्मों में काम कर चुके हैं. इसके अलावा वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी मनोरंजक रील्स और वीडियो अपलोड करते रहते हैं.

साफ है, रील बना रहे जिस शख्स का वीडियो वायरल हो रहा है वो कोई जज नहीं बल्कि एक एक्टर हैं.

