फैक्ट चेक: जून में फैली भारत में PUBG के बैन होने की अफवाह, सितंबर में सचमुच लगा बैन

सीमा विवाद को लेकर चीन और भारत में तनातनी के बीच, 29 जून, 2020 को भारत में 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया. इसके बाद सोशल मीडिया पर अचानक ही #PUBG ट्रेंड करने लगा. ऐसे दावे किए जाने लगे कि मशहूर गेमिंग ऐप पबजी को भी बाकी चीनी ऐप्स के साथ बैन कर दिया गया है.

कई फेसबुक और टि्वटर यूजर्स ने इस दावे से जुड़े पोस्ट शेयर किए हैं. इंडिया टुडे के एंटी फेक न्यूज वॉर रूम (AFWA) ने पाया कि यह दावा गलत है. पबजी न तो चीनी ऐप है और न ही उस पर रोक लगी है.

पोस्ट को शेयर करते हुए एक यूजर ने लिखा, “नचनियों के लिए बुरी खबर. भारत ने टिक-टॉक, पबजी समेत 59 चीनी ऐप्स पर बैन लगाया”. एक अन्य यूजर ने लिखा, “बधाई, टिक टॉक और पबजी सहित चीन के 59 ऐप्स पर भारत सरकार ने पाबंदी लगाई.”

एक वायरल पोस्ट का आर्काइव यहां देखा जा सकता है.

दावे की पड़ताल

हमने पाया कि भारत सरकार ने चीनी ऐप्स पर रोक लगाने से जुड़ी जो लिस्ट जारी की है, उसमें पबजी का नाम नहीं है.

इस लिस्ट को केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी टि्वटर पर शेयर किया है.

The whole country has appreciated the decision of the @narendramodi govt to ban 59 Chinese Apps. This will give Fillip to Indian Startups & they will come up with better versions very soon. This is a right step towards #AtmaNirbharBharat pic.twitter.com/3I2Z5boB3k