फैक्ट चेक: फिल्म शूटिंग के वीडियो के साथ किया गया झूठा सांप्रदायिक दावा

महिला चिल्ला रही है लेकिन आदमी हंसते हुए उसकी उंगली काट देता है. इसी बेड पर एक दूसरा आदमी भी लेटे देखा जा सकता है जिसके हाथ बंधे हैं और वो ये सब देखकर डर से चिल्ला रहा है. आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये वीडियो किसी असली घटना का नहीं बल्कि फिल्म शूटिंग का है.

आजतक फैक्ट चेक

दावा
वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे लव जिहाद के मामले में एक मुस्लिम युवक, हिंदू लड़की की उंगली काट रहा है.
सोशल मीडिया यूजर्स
सच्चाई
ये वीडियो किसी असली घटना का नहीं बल्कि फिल्म शूटिंग का है.

सोशल मीडिया पर एक चौंका देने वाला वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें बेड पर बैठा एक आदमी, एक महिला की उंगली काटता दिख रहा है. महिला चिल्ला रही है लेकिन आदमी हंसते हुए उसकी उंगली काट देता है. इसी बेड पर एक दूसरा आदमी भी लेटे देखा जा सकता है जिसके हाथ बंधे हैं और वो ये सब देखकर डर से चिल्ला रहा है.

वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि ये ‘लव जिहाद’ का मामला है जिसमें इस मुस्लिम युवक ने हिंदू महिला को ऐसे प्रताड़ित किया. 

एक यूजर ने वीडियो के साथ लिखा है, “ये वीडियो पता नहीं कहा कि पर ये जो। वीडियो वायरल हो रही बहुत ही दर्दनाक मौत दे रहे इन दोनों की इतना तो पता चलता है मारने वाले है वो जिहादी ही है ऐसे को जिंदा जलाओ*****जिहादी. ज्यादा से ज्यादा शेयर करे वीडियो को”. 

‘लव जिहाद’ से जोड़कर इंस्टाग्राम और फेसबुक पर कई लोग शेयर कर चुके हैं. 

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये वीडियो किसी असली घटना का नहीं बल्कि फिल्म शूटिंग का है. 

कैसे पता की सच्चाई?

वीडियो को गूगल लेंस से सर्च करने पर हमें ये “sarfaraz_mughal77” नाम के एक इंस्टाग्राम पेज पर मिला. पेज के बायो में लिखा है कि ये एक कंटेंट क्रिएटर का अकाउंट है. इस पेज पर वायरल वीडियो 14 दिसंबर को शेयर किया गया था.

इस वीडियो को देखने से साफ समझ आता है कि ये किसी शूटिंग का वीडियो है क्योंकि इसमें कैमरामैन और नकली खून नजर आ रहा है. वायरल वीडियो में टेक्सट की वजह से ये ठीक से दिख नहीं रहे.

इस पेज पर ऐसे और भी वीडियो देखे जा सकते हैं जिसमें शूटिंग चल रही है. इसके अलावा इस पेज के अन्य वीडियो को देखने से लगता है कि इसे पाकिस्तानी लोग चलाते हैं.

कुल मिलाकर ये साबित हो जाता है कि एक स्क्रिप्टेड वीडियो के जरिए झूठा सांप्रदायिक दावा किया जा रहा है. 

---- समाप्त ----
