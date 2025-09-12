फैक्ट चेक: क्या कॉमेडियन राहुल पांड्या ने चार्ली किर्क की मौत का मजाक उड़ाया? जानिये इस वीडियो की असल कहानी  

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी चार्ली किर्क की हत्या के बाद से ही सोशल मीडिया पर भारतीय मूल के अमेरिकी कॉमेडियन राहुल पांड्या का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो किसी की हत्या का प्रयास सफल होने को लेकर खुशी जाहिर करते दिखते हैं.

कई लोगों का कहना है कि ये राहुल के एक हालिया कॉमेडी शो का वीडियो है जिसमें उन्होंने चार्ली किर्क की मौत का मजाक उड़ाया. इस वीडियो को पोस्ट करते हुए कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि चार्ली किर्क की मौत को लेकर ऐसा भद्दा मजाक करने की भला क्या जरूरत थी.

​

वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा है, "न्यूयॉर्क सिटी के कॉमेडियन राहुल पांड्या ने कल रात अपने शो के दौरान चार्ली किर्क की मौत का मज़ाक उड़ाया. इस मुद्दे को चुनने की क्या ज़रूरत थी न्यूयॉर्क जैसे शहर में? 'आखिरकार, इस बार एक हत्या को सफलतापूर्वक अंजाम देते देखना कितना सुखद है?' — उन्होंने तालियों की गड़गड़ाहट के बीच कहा."

राहुल पांड्या का ब‍हिष्कार करने की मांग करते हुए कई अमेरिकी सोशल मीडिया यूजर्स भी इस वीडियो को धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं. Indiatimes.com ने भी अपनी रिपोर्ट में इस वीडियो को हालिया बताया.

आज तक फैक्ट चेक ने पाया कि यह वीडियो दिसंबर 2024 का है. राहुल पांड्या ने ये बात यूनाइटेड हेथ केयर कंपनी के सीईओ ब्रायन थॉम्पसन की हत्या के बारे में कही थी.

कैसे पता लगाई सच्चाई?

हमने देखा कि कई एक्स यूजर्स ने वायरल वीडियो के नीचे रिप्लाई में लिखा है कि ये वीडियो दिसंबर 2024 का है.

​

इसके बाद हमने राहुल पांड्या के इंस्टाग्राम और टिकटॉक हैंडल्स को देखा, तो हमें वो वीडियो मिल गया जिसका एक छोटा-सा हिस्सा इस समय वायरल हो रहा है. राहुल ने इसे 20 दिसंबर, 2024 को इंस्टाग्राम और टिकटॉक (आर्काइव) पर अपलोड किया था. पूरा वीडियो देखने से ये बात साफ हो जाती है कि राहुल ने हत्या का प्रयास सफल होने वाली बात एकदम अलग संदर्भ में कही थी. इस वीडियो में चार्ली किर्क का कोई जिक्र नहीं है.

​

वीडियो के लंबे वर्जन में राहुल कहते हैं, "मैं न्यूयॉर्क में रहता हूं लेकिन बे एरिया से हूं. मैं अपने शहर से काफी निराश हूं, क्योंकि आपमें से कोई भी किसी सीईओ की हत्या नहीं कर पाया." वो आगे कहते हैं, "सीईओ की हत्या के बारे में आपकी जो भी राय हो, एक बात पर हम सब सहमत हो सकते हैं. क्या यह देखकर बहुत अच्छा नहीं लगता कि आखिरकार किसी हत्या का प्रयास सफल रहा? मुझे लगता है कि जब भी कोई सीईओ किसी चीज के दाम बढ़ाए, तो हमें उन्हें इस शख्स की हत्या का वीडियो दिखाना चाहिए." वीडियो को देखने से ये बात साफ हो जाती है कि राहुल पांड्या किसी सीईओ की मौत के बारे में बात कर रहे थे. इस वीडियो में उन्होंने Luigi Mangione का नाम भी लिया है, जो यूनाइटेड हेल्थ केयर कंपनी के सीईओ ब्रायन थॉम्पसन की हत्या का आरोपी है.

दिसंबर 2024 में की कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, 4 दिसंबर को यूनाइटेड हेल्थ केयर कंपनी के सीईओ ब्रायन थॉम्पसन को मैनहैटन में सरेआम गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी. हत्या का आरोपी 26 साल वर्षीय Luigi Mangione था. राहुल पांड्या ने भी अपने उस वीडियो के कैप्शन में #luigi के साथ लिखा था, 'ये सिर्फ़ मज़ाक है. प्लीज़ मुझे गिरफ़्तार मत करना.' इससे ये बात समझ में आती है कि राहुल ने उस कॉमेडी शो में ब्रायन थॉम्पसन की मौत को लेकर मजाक किया था.

खबरों के अनुसार उस वक्त अमेरिका के बहुत सारे लोग हेल्थ इन्श्योरेंस कंपनियों के तौर-तरीकों से नाराज थे. ब्रायन की हत्या के बाद पुलिस को घटनास्थल से जो गोलियों के खोखे मिले थे, उन पर 'Delay', 'Deny' और 'Depose' लिखा हुआ था.

11 सितंबर को राहुल ने टिकटॉक पर एक वीडियो अपलोड किया. इसमें वो कहते हैं, "आप मुझे धमकी दीजिए, मेरी बेइज्जती करिये, लेकिन मुझे लिब (लिबरल) मत बोलिये. मैं सिर्फ एक लिब (लिवरपूल फुटबॉल क्लब) को सपोर्ट करता हूं और वह बर्कलेज प्रीमियर लीग में खेलती है." इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये वीडियो वायरल होने के बाद शायद उन्हें धमकियां मिल रही हैं. हालांकि, आज तक इस बात की पुष्टि नहीं करता है.



वायरल वीडियो के बारे में और जानकारी पाने के लिए हमने राहुल को मैसेज किया है. अगर उनका जवाब आया तो इस रिपोर्ट को अपडेट किया जाएगा. कुल मिलाकर बात साफ है कि दिसंबर 2024 में हुए एक स्टैंड-अप कॉमेडी शो के वीडियो को चार्ली किर्क की मौत से जोड़कर शेयर किया जा रहा है.

