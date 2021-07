फैक्ट चेक: दिल्ली में बारिश के पानी में डूबी बस की एक साल पुरानी तस्वीर अभी की बताकर हो रही शेयर

उमस भरी गर्मी में मॉनसून का इंतजार करते दिल्ली-एनसीआर के लोगों को सोमवार को काफी राहत मिली, जब कई इलाकों में खूब झमाझम बारिश हुई. ये बारिश मंगलवार को भी जारी रही. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल होने लगी जिसमें एक पु​ल के नीचे सड़क पर एक बस और एक मालवाहक टेंपो पानी में लगभग डूबे दिखाई दे रहे हैं. दावा किया जा रहा है कि ऐसा दिल्ली के मशहूर मिंटो रोड रेल ब्रिज के नीचे सड़क पर हुआ. कई यूजर्स तंज कर रहे हैं कि अब इसी के साथ दिल्ली में मॉनसून के आने की आधिकारिक घोषणा की जा सकती है.

एक ट्विटर यूजर ने इस तस्वीर के साथ लिखा, "मिंटो ब्रिज पर डीटीसी बस के पानी में डूबने की अनिवार्य घटना हो गई है!! अब यह आधिकारिक तौर पर घोषित किया जा सकता है कि दिल्ली में मानसून आ गया है। हैप्पी मॉनसून!"

The mandatory event of a DTC bus getting submerged in water at Minto bridge has happened!! It can now be officially declared that Monsoons have arrived in Delhi. Happy Monsoons ..🎉 @rupin1992 @TheDeshBhakt @sanjeetbains @ambkcsingh @minicnair pic.twitter.com/kYxUOmjHAY