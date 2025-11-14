scorecardresearch
 

फैक्ट चेक: बिहार चुनाव में हार के बाद खेसारी लाल यादव को घमंडी बताते हुए लोगों ने शेयर किया भ्रामक वीडियो

चुनाव परिणाम के बाद से ही खेसारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है जिसके आधार पर लोग उन्हें अहंकारी बताते हुए उनपर तंज कस रहे हैं. हालांकि आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि खेसारी ने खुद के लिए ऐसा नहीं कहा था.

आजतक फैक्ट चेक

दावा
घमंड में आकर खेसारी लाल यादव ने कहा था कि वो ब्रह्मा के लिखे लेख को भी मिटा सकते हैं लेकिन वो खुद चुनाव हार गए.
सोशल मीडिया यूजर्स
सच्चाई
खेसारी ने खुद के लिए ऐसा नहीं कहा था. उन्होंने दिनेश लाल यादव के एक पुराने बयान को दोहराते हुए उनपर तंज किया था.

बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने प्रचंड जीत हासिल की है. वहीं छपरा से आरजेडी के स्टार उम्मीदवार खेसारी लाल यादव को हार का मुंह देखना पड़ा है. चुनाव परिणाम के बाद से ही खेसारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है जिसके आधार पर लोग उन्हें अहंकारी बताते हुए उनपर तंज कस रहे हैं.

दरअसल वीडियो में खेसारी को ये बोलते हुए सुना जा सकता है - “हमें हराने के लिए कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है. हम ब्रह्मा की लिखी हुई लकीर को भी मिटा सकते हैं.”

वीडियो को फेसबुक पर शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, “ब्रह्मा जी ने इनकी चुनौती को हार में बदल दिया इसलिए कहते मन में घमंड और होठों पर लगाम रखना चाहिए.

हालांकि आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि खेसारी ने खुद के लिए ऐसा नहीं कहा था. उन्होंने यूपी से बीजेपी संसद और भोजपुरी एक्टर दिनेश लाल यादव के एक पुराने बयान को दोहराते हुए उनपर तंज किया था.

कैसे पता की सच्चाई?

वायरल वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने पर हमें इंस्टाग्राम पर इससे मिलता-जुलता एक वीडियो मिला जिसके मुताबिक उन्होंने ये भाषण बिहार की हरसिद्धि विधानसभा में दिया था.

इस जानकारी के साथ सर्च करने पर हमें वायरल वीडियो का लंबा वर्जन ‘दबंग स्टेज शो’ नाम के एक फेसबुक पेज पर मिला. इसमें खेसारी भाषण देते हुए कहते हैं, “हमारे दिनेश भईया एक बात कहे थे चुनाव में, कि हमें हराने के लिए कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है. हम ब्रह्मा की लिखी हुई लकीर को भी मिटा सकते हैं. एक और नारा लगा था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे. अरे यार, तुम्हारी इतनी औकात हो गई कि तुम राम को लाओगे?”

यानि साफ है कि वो ये बात दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ के लिए कह रहे थे, न कि खुद के लिए. उनके भाषण के इसी हिस्से की शुरुआती लाइन को काटकर वायरल कर दिया गया. एसडीएम म्यूजिक नाम के यूट्यूब चैनल पर भी इस भाषण को सुना जा सकता है.

दरअसल लोकसभा चुनाव 2019 के वक्त निरहुआ इस बयान के लिए काफी चर्चा में आए थे. एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा था कि “मुझे हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ क्योंकि मैं स्वतंत्र आदमी हूं. मेरी विचारधारा स्वतंत्र है. किसी का गुलाम नहीं हूं.” इसके बाद निरहुआ ने रामधारी सिंह दिनकर की कविता गुनगुनाई और कहा - “मैं ईश्वर के लिखे लेख को भी हटा सकता हूं, मिटा सकता हूं. अगर मैं अपनी सोच रखता हूं, विचार रखता हूं.”

अपने भाषण में निरहुआ का यही बयान दोहराते हुए खेसारी ने उनपर तंज किया था लेकिन उनके वीडियो से छेड़छाड़ कर एक अधूरा वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है जिससे ऐसा लगे कि ये सब बातें उन्होंने खुद के लिए कहीं थी.

रिपोर्ट: अभिषेक पाठक

---- समाप्त ----
