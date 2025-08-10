फैक्ट चेक: स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद अब बीजेपी विधायक को पड़ा थप्पड़? जानें इस वीडियो का सच

'अपनी जनता पार्टी' के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रह चुके स्वामी प्रसाद मौर्य पर बीते दिनों रायबरेली में हमला हो गया था. सरकार को घेरते हुए उन्होंने बयान दिया कि बीजेपी पोषित गुंडे जब चाहें किसी पर भी अटैक कर देते हैं.

लेकिन अब, एक वीडियो शेयर करते हुए कहा जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद अब एक बीजेपी विधायक पर हमला हो गया है. वीडियो में शर्ट-पैंट पहने हुए एक शख्स, सफेद कुर्ता पहने एक व्यक्ति को थप्पड़ मार देता है. इस दौरान कुछ पुलिसकर्मी भी मौके पर मौजूद होते हैं जो बीच-बचाव करते नजर आते हैं.

वीडियो फेसबुक पर शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, “स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद भाजपा विधायक योगेश वर्मा को पड़ा झन्नाटेदार थप्पड़. सामने आकर करारा थप्पड़ जड़ दिया सुन्न पड़ गया.”

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये वीडियो हाल-फिलहाल का नहीं, बल्कि अक्टूबर 2024 का है. तब यूपी के लखीमपुर खीरी में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अवधेश सिंह ने बीजेपी विधायक योगेश वर्मा को पीटा था.

कैसे पता लगाई सच्चाई?

लखीमपुर से बीजेपी विधायक योगेश वर्मा पर अगर किसी ने सचमुच हाल-फिलहाल में हमला किया होता, तो इसके बारे में खबरें जरूर छपतीं. लेकिन, हमें ऐसी कोई हालिया खबर नहीं मिली.

वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने पर हमें ये 9 अक्टूबर, 2024 के X पोस्ट में मिला. इतनी बात तो यहीं साबित हो जाती है कि ये घटना पुरानी है.

इसके बाद हमें अक्टूबर 2024 की कई न्यूज रिपोर्ट्स मिलीं. इनके मुताबिक लखीमपुर खीरी में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव को लेकर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अवधेश सिंह ने योगेश वर्मा पर 9 अक्टूबर को हमला कर दिया था.

अवधेश की पत्नी का आरोप था कि विधायक योगेश ने शराब के नशे में उनके साथ धक्का-मुक्की की थी. इसी वजह से उनके पति ने योगेश को थप्पड़ मारा था. वहीं, योगेश का कहना था कि उन्होंने शराब नहीं पी थी. इस घटना के बाद कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव टाल दिए गए थे.

योगेश पर हमले के कुछ दिन बाद अवधेश सिंह समेत बीजेपी के चार कार्यकर्ताओं को बर्खास्त कर दिया गया था. साथ ही, योगेश की तहरीर पर पुलिस ने मामले में FIR भी दर्ज कर ली थी.

साफ है, बीजेपी विधायक की पिटाई की 2024 की घटना को हाल ही का बताते हुए सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाया जा रहा है.

