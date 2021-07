फैक्ट चेक: पाकिस्तान में अगवा हुईं अफगान राजदूत की बेटी की नहीं है ये वायरल तस्वीर

इन दिनों तालिबान को समर्थन देने के मसले पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जबरदस्त तनाव चल रहा है. इस बीच शनिवार को खबर आई कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद में अफगानिस्तान के राजदूत नजीबुल्लाह अलीखिल की 27 वर्षीय बेटी सिलसिला अलीखिल का को अगवा कर लिया गया. ये अपहरण वहां के पॉश माने जाने वाले एक बाजार से दिनदहाड़े हुआ. अगवा करने के बाद सिलसिला अलीखिल के साथ काफी मारपीट की गई. बुरी तरह यातनाएं देने के 5 घंटे बाद अपहरणकर्ता सिलसिला अलीखिल को एक सुनसान सड़क पर छोड़कर फरार हो गए.

इस घटना से अफगानिस्तान और पाकिस्तान समेत पूरे विश्व में तहलका मच गया. इस बीच सोशल मीडिया में अफगान राजदूत की बेटी की एक ​कथित तस्वीर वायरल होने लगी. इस तस्वीर में दिख रही महिला के चेहरे पर चोट और खून के निशान हैं. तस्वीर के साथ कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान के राजदूत की बेटी को इस्लामाबाद से अगवा कर 6 घंटे बाद यातनाएं देकर उसे सड़क पर फेंक दिया गया. वायरल पोस्ट का आर्काइव यहां देखा जा सकता है

सिलसिला अलीखिल के अगवा होने की सूचना के साथ इस तस्वीर को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर खूब शेयर किया जा रहा है. तस्वीर के साथ एक ट्विटर यूजर ने लिखा, "अफगान राजदूत की बेटी, जिसे इस्लामाबाद के जिन्ना सुपर मार्केट से अगवा कर 6 घंटे बाद तहजीब बेकरी, ब्लू एरिया इस्लामाबाद के पास फेंक दिया गया था, उसे बुरी तरह प्रताड़ित किया गया."

इंडिया टुडे के एंटी फेक न्यूज वॉर रूम (AFWA) ने पाया कि अफगान राजदूत की बेटी सिलसिला अलीखिल को अगवाकर प्रताड़ना देने का दावा तो सही है लेकिन इस दावे के साथ साझा की जा रही तस्वीर उनकी नहीं, बल्कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रांत में रहने वाली ट्रांसजेंडर डांसर और टिक-टॉक पर वीडियो बनाने वाली गुल चाहत की है. गुल चाहत की तस्वीर सिलसिला अलीखिल के नाम पर वायरल होने के बाद खुद अफगान राजदूत नजीबुल्लाह अलीखिल ने अपनी बेटी सिलसिला की तस्वीर जारी की और वायरल हो रही तस्वीर को गलत बताया है. चेहरे पर चोट के निशान और खून वाली तस्वीर गुल चाहत ने दो दिन पहले ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट की थी.

कैसे पता की सच्चाई

अफगान राजदूत की बेटी को पाकिस्तान में अगवा करने का मामला अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियां बन गया था. इसलिए हमने सबसे पहले इस वाकये से जुड़ी खबरों को खंगाला. हमें पाकिस्तान में सिलसिला अलीखिल के अगवा होने को लेकर कई मीडिया रिपोर्ट मिलीं. इन रिपोर्ट में पाकिस्तान में अफगान राजदूत की बेटी को अगवाकर प्रताड़ना देने की बात तो कही गई है, लेकिन इनमें कहीं पर भी उनकी कोई तस्वीर इस्तेमाल नहीं की गई है.

Strongly condemn this abduction on many levels. Still seeking facts.Either way the Afghanistan Ambassador’s daughter is a young woman,and should not face ANY obstacle in walking about in central Islamabad,plus more importantly,she is entitled to diplomatic protection in Pakistan https://t.co/eAvABDrPgk