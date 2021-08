फैक्ट चेक: राइफल लटकाए आदमी की तलाशी वाली ये रोचक तस्वीर अफगानिस्तान एयरपोर्ट की नहीं है

जब से अफगानिस्तान में तालिबानी आतंक शुरू हुआ है, सोशल मीडिया पर एक तस्वीर जमकर शेयर की जा रही है. कुछ लोग इस तस्वीर को व्यंग्य करते हुए पोस्ट कर रहे हैं, वहीं कुछ इसके साथ यह दावा कर रहे हैं कि तस्वीर अफगानिस्तान एयरपोर्ट पर हो रही सिक्योरिटी चेकिंग की है. तस्वीर में सिपाही की वर्दी में एक आदमी को एक व्यक्ति की तलाशी लेते हुए देखा जा सकता है. गौर करने वाली बात यह है कि जिस व्यक्ति की तलाशी हो रही है वह अपने कंधे पर खुलेआम एक राइफल लटकाए हुए है.

इस तस्वीर के साथ सोशल मीडिया यूजर्स अंग्रेजी में कैप्शन में लिख रहे हैं, "अफगानिस्तान एयरपोर्ट पर होती सुरक्षा जांच". इस कैप्शन के साथ तस्वीर ट्विटर और फेसबुक पर हजारों लोग शेयर कर चुके हैं.

इंडिया टुडे एंटी फेक न्यूज़ वॉर रूम (AFWA) ने पाया कि तस्वीर के साथ किया जा रहा दावा गलत है. यह तस्वीर अफगानिस्तान की नहीं बल्कि 2015 में खींची गई यमन की तस्वीर है.

कैसे पता की सच्चाई?

वायरल फोटो को रिवर्स सर्च करने पर हमें यह तस्वीर एक अरबी न्यूज़ वेबसाइट पर मिली जहां इसे अगस्त 2015 में यमन की बताकर प्रकाशित किया गया था. 2015 में ही यमन के एक मीडिया कमेंटेटर ने भी इस तस्वीर को यमन से जोड़कर ट्वीट किया था.

Confused by last pic in #PT & wondering what security is patting down for? It's IEDs, landmines, bombs, etc.#Yemen pic.twitter.com/fFwAJtPvD9