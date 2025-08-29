scorecardresearch
 

फैक्ट चेक: बीजेपी विधायक पर अंडा अटैक का ये वीडियो बिहार का नहीं है

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, दावा किया जा रहा है कि बिहार में बीजेपी विधायक पर अंडा फेंककर हमला किया गया है. आजतक की फैक्ट चेक टीम ने इस वीडियो की पड़ताल की और सच्चाई का पता लगाया है.

आजतक फैक्ट चेक

दावा
बिहार में बीजेपी नेता के सिर पर अंडा फेंक कर मारा गया.
सोशल मीडिया यूजर्स
सच्चाई
ये बिहार का नहीं बल्कि 2024 का कर्नाटक का वीडियो है. ये अंडा बेंगलुरू में एक बीजेपी विधायक पर फेंका गया था.

बिहार में चुनावी सरगर्मी के बीच क्या बीजेपी नेता पर अंडे से अटैक हुआ? सोशल मीडिया पर एक वीडियो के साथ कुछ ऐसा ही दावा किया जा रहा है. 

वीडियो में बीजेपी का गमछा पहने कुछ लोग किसी सड़क से रैली निकालते हुए देखे जा सकते हैं. साथ में कुछ अन्य लोग भी हैं. इसी बीच अचानक से एक बीजेपी नेता के सिर पर अंडा पड़ते हुए दिखता है. 

वीडियो के साथ लोग कैप्शन में लिख रहे हैं, “बिहार में बीजेपी नेता पर हुआ अंडा से अटैक. अब बिहार में लोग वोट नहीं, अंडा डाल रहे हैं”. 

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये बिहार का नहीं बल्कि 2024 का कर्नाटक का वीडियो है. 

कैसे पता की सच्चाई?

वीडियो को कीवर्ड्स की मदद से सर्च करने पर हमें इस घटना से संबंधित दिसंबर 2024 की कई न्यूज रिपोर्ट्स मिलीं. 25 दिसंबर, 2024 को बेंगलुरू की राजराजेश्वरी नगर सीट से बीजेपी विधायक मुनिरत्न नायडू, अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए लक्ष्मी देवीनगर पहुंचे थे.  

इसी दौरान उन पर किसी ने अंडा फेंक कर मार दिया. इस मामले में तीन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. मुनिरत्ना ने आरोप लगाए थे कि ये उनकी हत्या करने की साजिश थी. उन्होंने कहा था कि उन पर ये हमला कर्नाटक उप-मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और उनके भाई ने करवाया है. 

नवभारत टाइम्स की खबर के अनुसार, मुनिरत्ना को अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उनका कहना था कि अंडों में एसिड और हानिकारक रासायनिक पदार्थ भरा हुआ था. 

इस तरह ये बात साबित हो जाती है कि वीडियो का बिहार से कोई संबंध नहीं. 

---- समाप्त ----
