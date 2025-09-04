फैक्ट चेक: बाढ़ से मवेशियों की मौत का ये भयावह वीडियो न पंजाब का है, न राजस्थान का

किसी तबेले में मरे पड़े मवेशियों का एक दिल दहला देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है. कुछ लोग कह रहे हैं कि इनकी मौत करंट लगने से हो गई. वहीं, ये वीडियो कहां का है, इसे लेकर भी अलग-अलग दावे किए जा रहे हैं. कोई इसे पंजाब का बता रहा है, कोई राजस्थान के सवाई माधोपुर का तो कोई पाकिस्तान में आई बाढ़ से संबंधित बता रहा है.

वीडियो में दिख रहे मवेशी खूंटे से बंधे हुए हैं और तबेला तहस-नहस हो चुका है. ऐसा लग रहा है कि ये बारिश के समय का वीडियो है. इसमें आसपास के खेतों में भी जगह-जगह पानी भरा हुआ दिख रहा है.

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये वीडियो महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले का है जहां 18 अगस्त को बाढ़ आने की वजह से तकरीबन 50 मवेशियों की मौत हो गई थी, जो तबेले में खूंटे से बंधे हुए थे.

कैसे पता लगाई सच्चाई?

वायरल वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने पर हमें मराठी भाषा की अगस्त की कुछ वीडियो रिपोर्ट्स मिलीं, जिनमें वायरल वीडियो से मिलते-जुलते दृश्य हैं. इनमें बताया गया है कि नांदेड़ की मुखेड़ तहसील में बाढ़ के चलते एक ही तबेले के करीब 50 मवेशियों की मौत हो गई.

किसान तक की 19 अगस्त की खबर के अनुसार ये घटना मुखेड़ तहसील के मुकरमाबाद गांव की है.

हमने इस बारे में आजतक के नांदेड़ संवाददाता कुंवरचंद मंडले से बात की. उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि ये वीडियो नांदेड़ का ही है. उन्होंने बताया, 18 अगस्त को भारी बारिश की वजह से लेंडी बांध का पानी ओवरफ्लो हो गया जिससे आसपास के इलाकों में बाढ़ आ गई. मुखेड़ का मुकरमाबाद गांव भी इसी इलाके में है. इस इलाके में रहने वाले बालाजी कंकरे दूध व्यापारी हैं और उन्होंने कई गाय और भैंस पाल रखी थीं. बाढ़ इतनी भयानक थी कि पानी, 10-12 फीट ऊंचे बालाजी के तबेले के ऊपर तक पहुंच गया. इसके चलते जो मवेशी खुले हुए थे, वो बाढ़ के पानी में बह गए, लेकिन जो बंधे थे, वो डूबकर मर गए.

कुंवर ने हमें इस घटना से संबंधित कुछ वीडियो भी भेजे. इनकी तुलना वायरल वीडियो से करने पर दोनों के बीच की समानता देखी जा सकती है.

कुछ खबरों के अनुसार, पंजाब की बाढ़ में भी मवेशियों के बह जाने की खबरें सामने आई हैं.

इस तरह ये बात साबित हो जाती है कि नांदेड़ में बाढ़ के चलते मवेशियों की मौत से संबंधित वीडियो अलग-अलग जगहों का बताकर शेयर किया जा रहा है.

---- समाप्त ----