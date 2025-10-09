फैक्ट चेक: बिहार STET परीक्षा की तारीख आगे नहीं बढ़ाई गई है, ये नोटिस फर्जी है

एक कथित नोटिस को शेयर करते हुए कुछ सोशल मीडिया यूजर्स कह रहे हैं कि बिहार एसटीईटी परीक्षा (माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा ) की तारीख आगे बढ़ा दी गई है और अब ये 14 अक्टूबर की जगह 24 नवंबर से शुरू होगी.

गौरतलब है कि बिहार एसटीईटी परीक्षा को लेकर अगस्त में बिहार में बड़े स्तर पर प्रदर्शन हुए थे जिसमें पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा था. अभ्यर्थियों की मांग थी कि सरकार TRE-4 की वेकेंसी निकालने से पहले एसटीईटी की परीक्षा कराए. TRE-4 यानी BPSC TRE 4 बिहार में होने वाली एक शिक्षक भर्ती परीक्षा है, जिसे बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) आयोजित करता है.

अब इसी संदर्भ में ये नोटिस वायरल हो रहा है, जिसमें लिखा है कि एसटीईटी की परीक्षा 24 नवंबर से शुरू होगी और 21 नवंबर को इसका प्रवेश पत्र बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा.



एक फेसबुक यूजर ने इस नोटिस को शेयर करते हुए लिखा, "BSEB STET 2025 Exam Postponed Notice परीक्षा- 24 नवंबर से".



ऐसे ही एक पोस्ट का आर्काइव्ड वर्जन यहां देखा जा सकता है.

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि वायरल नोटिस एडिटेड है. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बताया है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा ( एसटीईटी ) की तारीख में कोई बदलाव नहीं किया गया है. ये 14 अक्टूबर से ही शुरू होगी.



कैसे पता लगाई सच्चाई?

हमने देखा कि वायरल पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कई लोग लिख रहे हैं कि ये नोटिस फर्जी है. कीवर्ड सर्च करने पर हमें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का 8 अक्टूबर का एक एक्स पोस्ट मिला. यहां दी गई जानकारी के मुताबिक, ये परीक्षा 14 अक्टूबर से शुरू होगी.

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा विज्ञप्ति संख्या - पी०आर० 245/2025 का प्रकाशन दिनांक 01.10.2025 को विभिन्न समाचारपत्रों में किया गया था, जिसके अनुसार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET), 2025 का आयोजन दिनांक 14.10.2025 से किया जाना निर्धारित है। — Bihar School Examination Board (@officialbseb) October 8, 2025

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने ये जानकारी देते हुए एक नोटिस भी शेयर किया है. दरअसल इसी नोटिस को एडिट करके इसकी तारीखों को बदल दिया गया है और एक फर्जी नोटिस बना दिया गया है जो अब वायरल हो रहा है. फर्जी और असली, दोनों में ही ये नंबर 'पी०आर० 218/2025, पी०आर० 231/2025 एवं पी०आर० 242/2025' दिख रहा है. जहां वायरल नोटिस में परीक्षा शुरू होने की तारीख 14 अक्टूबर और प्रवेश पत्र वेबसाइट पर अपलोड होने की तारीख 11 अक्टूबर बताई गई है, वहीं वायरल नोटिस में इन तारीखों को बदलकर 24 नवंबर और 21 नवंबर कर दिया गया है.

खबरों के मुताबिक ये परीक्षा 14 अक्टूबर से शुरू होगी और 31 अक्टूबर तक चलेगी.

इस परीक्षा के बारे में विस्तार से जानने के लिए आप ये और ये खबरें पढ़ सकते हैं.

इस तरह ये बात साबित हो जाती है कि एक फर्जी नोटिस शेयर करके ये दावा किया जा रहा है कि बिहार एसटीईटी परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी गई है, जो कि पूरी तरह गलत है.

