फैक्ट चेक: सुभाष चंद्र बोस की सेना में रहे थे शाहरुख खान के नाना, नहीं की थी देश से गद्दारी

‘बॉलीवुड के किंग’ कहे जाने वाले शाहरुख खान से जुड़ी एक बेहद चौंकाने वाली बात ने उनके करोड़ों प्रशंसकों को सकते में डाल दिया है. ऐसा दावा किया जा रहा है कि शाहनवाज खान नाम के शख्स शाहरुख के नाना थे जिन्होंने देश के साथ विश्वासघात किया था. जिसके चलते आजाद हिंद फौज के सैकड़ों जवानों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी.

ये संदेश एक वीडियो के जरिये वायरल हो रहा है, जिसमें कहा जा रहा है, “नेताजी सुभाष की पीठ में छुरा घोंपने वाला आजाद हिंद फौज का गद्दार शहनवाज खान बंटवारे के दौरान भारत छोड़ कर पाकिस्तान चला गया. लेकिन नेहरू ने उसे वापस भारत बुलाकर मंत्रीमंडलीय सचिव का पद दे दिया. इंफाल-कोहिमा के दुरूह मोर्चे पर भारत से गद्दारी करके आजाद हिंद फौज के सैकड़ों जवानों को मरवा देने वाले देशद्रोही शहनवाज खान का एक नवासा पैदा हुआ, जिसका नाम था- शाहरुख खान. ये तो एक गद्दार की बेटी से पैदा हुआ मात्र एक गद्दार है. लेकिन हम भारतीयों ने किंग खान की उपाधि देकर इसके नाना जान के गद्दारी के इतिहास को दबा दिया है.”

एक फेसबुक यूजर ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, “शाहरुख खान की खानदान का इतिहास देश से गद्दारी का इतिहास है. शाहरुख़ का नाना शाहनवाज खान ने आजाद हिन्द भौज की खुफिया जानकारी अंग्रजों को देकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कई सिपाहियों को मरवा डाला था”.

इस पोस्ट का आर्काइव्ड वर्जन यहां देखा जा सकता है.

इंडिया टुडे के एंटी फेक न्यूज वॉर रूम (AFWA) ने पाया कि शाहनवाज खान अभिनेता शाहरुख खान के सगे नाना नहीं थे. वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे, पर बाद में नेताजी सुभाषचंद्र बोस से प्रभावित होकर आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए थे. इसके लिए बाद में अंग्रेजी हुकूमत ने उन पर मुकदमा भी चलाया था.

आइए, एक-एक करके इस वीडियो में उठाए गए खास-खास बिंदुओं पर बात करते हैं.

कौन थे शाहनवाज खान?

रावलपिंडी में पैदा हुए शाहनवाज खान ब्रिटिश इंडियन आर्मी में अधिकारी थे. दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान सिंगापुर पर कब्जे के लिए जापान के साथ ब्रिटेन का युद्ध हुआ तो जीत जापान की हुई. शाहनवाज खान को जापान ने बंदी बना लिया.

उधर, नेताजी सुभाषचंद्र बोस ने भारत को अंग्रेजों से आजादी दिलाने के लिए जापान और जर्मनी से हाथ मिला लिया. नेताजी 1943 में सिंगापुर गए और उनके एक भाषण से प्रभावित होकर शाहनवाज खान आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च एंड एनालिटिकल रिव्यूज के मुताबिक, 1946 में अंग्रेजी हुकूमत ने आजाद हिंद फौज के अधिकारी शाहनवाज खान, प्रेम सहगल और गुरबख्श सिंह पर मुकदमा चलाया जिसे ‘रेड फोर्ट ट्रायल्स’ के नाम से जाना जाता है. इस मुकदमे में जिन वकीलों ने शाहनवाज खान की पैरवी की थी, उनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे. मुकदमे में शाहनवाज खान को फांसी की सजा सुनाई गई. लेकिन बाद में भारी विरोध के चलते न चाहते हुए भी अंग्रेजों को शाहनवाज और उनके साथियों को जुर्माना लगाकर छोड़ना पड़ा. किसी भी रिसर्च या विश्वसनीय न्यूज वेबसाइट में ऐसा नहीं लिखा है कि शाहनवाज खान ने भारत से गद्दारी की जिसके चलते आजाद हिंद फौज के सैकड़ों सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी.

‘द हिंदुस्तान टाइम्स’ अखबार ने इस मुकदमे को लेकर उस वक्त पहले पन्ने पर खबर छापी थी, जिसे नीचे देखा जा सकता है.

शाहनवाज खान के ऊपर भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का फिल्म डिवीजन 1987 में एक फिल्म भी बना चुका है.

क्या शाहनवाज खान शाहरुख खान के नाना थे?

शाहरुख खान के सगे नाना शाहनवाज खान नहीं बल्कि मंगलुरु पोर्ट के चीफ इंजीनियर इफ्तिखार अहमद थे. साल 2010 में शाहरुख ने खुद एक ट्वीट के जरिये अपने नाना के बारे में बताया था.

i was brought up in mangalore. my grandfather was the engineer in chief for the mangalore port. all my childhood pics r taken there.