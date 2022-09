Indian Navy Ensign: 8 साल बाद बदला गया नौसेना का 'निशान', अंग्रेजों का लाल क्रॉस हटाया गया, जानें और क्या बदलाव हुए?

Indian Navy Ensign: भारतीय नौसेना का निशान बदल गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडियन नेवी के नए निशान का अनावरण किया. नए निशान से गुलामी का प्रतीक भी हटा दिया गया है. पहले नेवी के निशान पर लाल क्रॉस बना होता था, जिसे हटा दिया गया है.

नौसेना का नया ध्वज औपनिवेशिक अतीत से दूर है और भारतीय मैरिटाइम हैरिटेज से परिपूर्ण है. अभी तक नौसेना का निशान सफेद फ्लैग था, जिस पर खड़ी और आड़ी लाल धारियां बनी थीं. इसे क्रॉस ऑफ सेंट जॉर्ज कहते हैं. इसके बीच में अशोक चिह्न बना था. ऊपर बाईं ओर तिरंगा लगा था.

अब कैसा है नया निशान?

नए निशान से लाल क्रॉस को हटा दिया गया है. ऊपर बाईं ओर तिरंगा बना हुआ है. वहीं बगल में नीले रंग के बैकग्राउंड पर गोल्डन कलर में अशोक चिह्न बना है, जिसके नीचे 'सत्यमेव जयते' लिखा हुआ है. जिस पर अशोक चिह्न बना है, वो असल में छत्रपति शिवाजी महाराज की शाही मुहर है.

नए फ्लैग में नीचे संस्कृत भाषा में 'शं नो वरुणः' लिखा है. इसका अर्थ है 'हमारे लिए वरुण शुभ हों'. हमारे देश में वरुण को समुद्र का देवता माना जाता है. इसलिए नेवी के नए निशान पर ये वाक्य लिखा गया है.

BREAKING: @IndianNavy’s new ensign unveiled, drops St George’s Cross, introduces Indian Navy crest on a navy blue background enclosed in a octagon representing the royal seal of Chhatrapati Shivaji Maharaj. pic.twitter.com/NUh68yt85r