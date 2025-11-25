scorecardresearch
 

Feedback

Bigg Boss: जिगरी दोस्त को दिया धोखा-कॉमेडी कर हंसाया, क्यों जीत से दूर प्रणित मोरे?

कॉमेडियन प्रणित मोरे बिग बॉस 19 में काफी आगे तक आ चुके हैं. शो में उनकी जर्नी काफी उतार-चढ़ाव से भरी रही है. मगर अब फिनाले के करीब आकर प्रणित का गेम कमजोर पड़ गया है. उनके शो जीतने के चांस कम लग रहे हैं. आखिर वजह क्या है? आइए जानते हैं...

Advertisement
X
कैसा है प्रणित मोरे का गेम? (Photo: Instagram @rj_pranit)
कैसा है प्रणित मोरे का गेम? (Photo: Instagram @rj_pranit)

स्टैंडअप कॉमेडियन प्रणित मोरे बिग बॉस 19 के टॉप 8 में शामिल हो चुके हैं. प्रणित शो में आगे बढ़ने और बीबी 19 की ट्रॉफी जीतने के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं. वो गेम में इस समय काफी एक्टिव भी हैं. मगर फिर भी प्रणित के शो के विनर बनने के चांस काफी कम नजर आ रहे हैं. आइए जानते हैं वजह...

कैसा रहा प्रणित का गेम?

शुरुआत में प्रणित का गेम देखकर किसी ने नहीं सोचा था कि वो शो में इतना आगे तक आएंगे. वो काफी शांत रहते थे. घर के मुद्दों में भी अपनी राय देने से कतराते थे. ज्यादातर बैकफुट पर रहे. मगर फिर धीरे-धीरे प्रणित के गेम में सुधार होता दिखा. काफी समझाने के बाद प्रणित ने गेम में अपनी पकड़ बनाई और वो शो में एक्टिव हो गए. 

सम्बंधित ख़बरें

Malti Tanya
Bigg Boss 19: Malti ने जड़ा Tanya को थप्पड़? 
malti chahar
तान्या की बदतमीजी पर भड़कीं मालती, 150 कैमरों के सामने जड़ा थप्पड़? 
Kunickaa sadanand eliminated from Bigg boss 19
BB 19: फिनाले से पहले इस कंटेस्टेंट का खेल हुआ खत्म, शुरू हुई किचन पॉलिटिक्स 
Salman khan bashes Amaal Mallik
अमाल मलिक पर फूटा सलमान का गुस्सा, 'बिग बॉस' के बाद बिगड़ेंगे उनके रिश्ते? 
Sunita Ahuja
Govinda की Wife बोलीं-गालियां-लड़ाई नहीं प्यार चाहिए 

फिर कई दफा प्रणित सही चीजों का स्टैंड लेते भी दिखे. प्रणित को धीरे-धीरे फैंस का प्यार और सपोर्ट मिलने लगा. शो में उनका स्टैंडअप कॉमेडी शो और उनके जोक्स फैंस को एंटरटेनिंग लगने लगे. शो में दोस्त अशनूर कौर और अभिषेक बजाज को सपोर्ट करने पर फैंस का उन्हें अच्छा सपोर्ट मिला. उनकी दोस्ती की खूब सराहना भी हुई. 

प्रणित ने खुद बिगाड़ा अपना गेम

Advertisement

गेम में प्रणित के लिए सबकुछ अच्छा चल रहा था, मगर फिर उनके एक फैसले के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर प्यार के बजाए ट्रोल किया जाने लगा. दरअसल, शो में अभिषेक बजाज ही प्रणित के बेस्ट फ्रेंड थे. प्रणित को कई दफा ये कहते हुए सुना गया था कि शो में उनकी पहली प्रायओरिटी अभिषेक ही हैं. लेकिन जब अभिषेक और अशनूर में से किसी एक को बचाने का चांस मिला तो प्रणित ने अपने जिगरी दोस्त अभिषेक को ही शो से बाहर निकाल दिया और अशनूर को सेव कर लिया. 

प्रणित के इस फैसले से मेकर्स, कंटेस्टेंट्स समेत तमाम बिग बॉस फैंस के होश उड़ गए. अपने ही खास दोस्त को गेम से बाहर करने पर प्रणित को काफी ट्रोलिंग झेलनी पड़ी. उनकी पॉजिटिव इमेज नेगेटिव बन गई और यहां से प्रणित के गेम में डाउनफॉल आना शुरू हो गया. 

ट्रोल्स के निशाने पर आए प्रणित

वीकेंड का वार के एपिसोड में जब टास्क के दौरान किसी एक कंटेस्टेंट को शो में आगे करने का चांस मिला, तो प्रणित ने अपने दोस्त गौरव खन्ना के बजाए शहबाज बदेशा का नाम लिया. प्रणित के इस फैसले से गौरव भी हक्के-बक्के रह गए थे. दोस्त अभिषेक के बाद गौरव खन्ना को धोखा देने पर प्रणित से फैंस भी नाराज नजर आ रहे हैं. सोशल मीडिया पर प्रणित को बिग बॉस 19 का सबसे बड़ा दोगला कहा जा रहा है. 

Advertisement

अपने ही ग्रुप के दोस्तों को धोखा देकर प्रणित ने अपने गेम को खुद ही बिगाड़ लिया है. उनकी इमेज थोड़ी नेगेटिव हो चुकी है. फिनाले के करीब आकर उनका गेम फिर से कमजोर पड़ता दिख रहा है. प्रणित गेम में भले ही काफी आगे आ गए हैं, मगर उनमें कोई खास विनिंग क्वालिटी नहीं दिखाई दे रही है. अपने ही दोस्तों को धोखा देने के बाद प्रणित खुद गेम में कब तक टिक पाते हैं ये देखने वाली बात होगी. 

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement