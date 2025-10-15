scorecardresearch
 

'Fake नहीं है इंडियन आइडल', कहकर गुस्साए विशाल ददलानी, भावुक हुए बादशाह

इंडियन आइडल के नए सीजन को लेकर फैन्स एक्साइटेड हैं. लेटेस्ट प्रोमो में शो के जज विशाल ददलानी गुस्से में नजर आए. उन्होंने शो पर सवाल उठाने वालों को दो टूक जवाब दिया.

बादशाह को सताई बेटी की याद (PHOTO: Screengrab)
टेलीविजन का सबसे लोकप्रिय सिंगिंग रियलिटी शो, इंडियन आइडल नए सीजन के साथ लौट रहा है, जो पुरानी याद ताजा करने वाला है. शो के प्रोमो दर्शकों का ध्यान खींच रहे हैं. इंडियन आइडल को लेकर कई विवाद भी होते रहते हैं. कई सेलेब्स शो स्क्रिप्टेड होने का आरोप लगा चुके हैं. शो के जज विशाल ददलानी और बादशाह ने इन आरोपों पर रिएक्ट किया है. 

फेक है इंडियन आइडल
इंडियन आइडल के जज विशाल ददलानी ने सिंगर दानिश के भाई ताबिश के बारे में एक यादगार कहानी बताई. ताबिश की आवाज में जादू है और वो इंडियन आइडल का हिस्सा रह चुके हैं. विशाल कहते हैं कि पिछली बार, जाते-जाते उन्होंने कुछ ऐसा गुनगुनाया कि हमने उनसे गाने को कहा और उन्होंने हमें पूरी तरह से चौंका दिया. लोगों ने यहां तक सवाल उठाए और हमें ट्रोल भी किया कि क्या ये सब प्लान किया था. ये सब स्क्रिप्टेड था. क्योंकि ताबिश ने जो किया, वो बहुत प्रभावशाली था. 

विशाल ददलानी की बात सुन बादशाह भी बीच में बोल पड़ते हैं. वो कहते हैं कि मैं बस कैमरे पर कहना चाहता हूं कि यहां कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होता है. सब कुछ रियल होता है. अगर स्क्रिप्टेड होता तो मैं फॉलो नहीं कर सकता स्क्रिप्ट. 

कंटेस्टेंट की जर्नी से हुए प्रभावित
लेटेस्ट प्रोमो में रैपर शो में पहुंचे कंटेस्टेंट धर्मेश की जर्नी से काफी प्रभावित दिखे. धर्मेश चंडीगढ़ से हैं, एक संगीत परिवार से आते हैं, लेकिन एक अधूरा जख्म है, उन्होंने 2019 से अपनी बेटी को नहीं देखा. वो जब पैदा हुई थी, उसके कुछ महीनों बाद ही वो बेटी से दूर हो गए थे. बेटी से अलगाव उन्हें डिप्रेशन में ले गया, लेकिन संगीत ने उन्हें उम्मीद और जीवन का मकसद दिया.

कंटेस्टेंट से बात करते हुए बादशाह ने कहा कि मुझे निराश मत करना. किसी आदमी को निराश मत करना. किसी पिता को निराश मत करना. धर्मेश अपने जज्बातों को अपने ऊपर इतना हावी मत होने दो. मुझे पता है यह एहसास क्या होता है, मैं भी अपनी बच्ची से दूर रहता हूं.
 

