Taarak Mehta की सोनू की तस्वीर हुई वायरल, फैंस बोले- सुपर सेक्सी

सबटीवी के पॉपुलर शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में टप्पू की दोस्त सोनू का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस निधि भानुशाली अपने फैंस के साथ सोशल मीडिया पर जुड़ी रहती हैं. शो उन्होंने काफी समय पहले ही छोड़ दिया था, लेकिन फैंस के साथ वह अपनी कई तस्वीरें, वैकेशन के यादगार पल शेयर कर वह सभी से कनेक्टेड रहती हैं.

फैंस से मिलता है बहुत प्यार

निधि भानुशाली के नेचर को फैंस आज भी बहुत प्यार करते हैं. निधि को घूमने का बहुत शौक है, उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल से पता चलता है कि वह पहाड़ो पर, बीच पर घूमना काफी पसंद करती है. हाल ही में अपनी बीच की तस्वीरें शेयर कर उन्होंने फैंस का ध्यान फिर अपनी ओर खींचा है. तस्वीरों में निधि बीच के किनारे काफी कूल पोज देती नजर आ रही हैं.

बीच के किनारे खिचवाइं तस्वीरें

बीच के किनारे ठंडी हवा के मजे लेते हुए तस्वीरों के साथ निधि ने लिखा Feelin' the breeze by the sea, won't you just let me be. साथ ही उन्होंने अपने फैंस को यह भी बताया कि गदाबाउट पिलिग्रिम्स का वाईटी चैनल का एपिसोड आ चुका है. पोनी टेल बालों के साथ पर्पल क्रॉप टॉप पहने निधि बहुत प्यारी लग रही हैं. बीच की धूप की बात ही कुछ और होती है तस्वीर में धूप सेकते हुए निधि की खुशी साफ दिख रही है.

फैंस हर बार की तरह निधि की तस्वीरों पर प्यार भरे कमेंट कर रहे हैं. ब्यूटी नैकस्ट लेवल , सोनू बन गई सेक्सी, प्रिटी, खूबसूरत जैसे कई कमेंट निधि को मिल रहे हैं.