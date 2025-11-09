scorecardresearch
 

करियर के पीक पर था एक्टर, 'अनुपमा' छोड़कर पछताया, बोला- डरता हूं कि...

टीवी के पॉपुलर एक्टर सुधांशु पांडे ने काफी समय पहले ही 'अनुपमा' छोड़ दिया था. पहली बार इस शो से अलविदा लेने के पीछे की वजह सुधांशु ने बताई है.

सुधांशु पांडे ने क्यों छोड़ा 'अनुपमा' (Photo: Instagram @sudanshu_pandey)
सुधांशु पांडे ने क्यों छोड़ा 'अनुपमा' (Photo: Instagram @sudanshu_pandey)

एक्टर सुधांशु पांडे, टीवी सीरियल 'अनुपमा' से घर-घर में मशहूर हुए. वनराज शाह का रोल अदा कर दर्शकों के दिलों में उतरे. अगस्त 2024 में सुधांशु ने इस शो को छोड़ दिया था. एक साल हो चुका है, लेकिन फैन्स इन्हें आज भी इन्हें इस सीरियल में मिस करते हैं. उम्मीद करते हैं कि वो वापसी रेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला. कई बार फैन्स भी सुधांशु से ये पूछ चुके हैं कि आखिर उन्होंने इस सीरियल को क्यों छोड़ा. पहली बार एक्टर ने इसपर बात की है. 

सुधांशु ने क्यों छोड़ा 'अनुपमा'?
The Free Press Journal संग बातचीत में सुधांशु ने कहा- मुझे अफवाहों से फर्क नहीं पड़ता. हर कहानी का अपना एक फेज होता है. कुछ समय के बाद सभी लोग उस कहानी को भूल जाते हैं. उनके पास किसी और के बारे में बात करने की चीजें होती हैं. वो ऐसा करते भी हैं. 

सुधांशु को लेकर ये बात सामने आई थी कि उनका को-स्टार रुपाली गांगुली के साथ कुछ अच्छा नहीं चल रहा है. दोनों के बीच सेट पर किसी बात को लेकर बहसबाजी हुई है. सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सुधांशु ने बताया था कि वो इस शो को छोड़ चुके हैं. कहा था कि मैं अब अनुपमा शो का हिस्सा नहीं हूं. सुधांशु ने ये निर्णय बहुत ही सूझबूझ और समझदारी के साथ लिया था.

'अनुपमा' के सेट पर क्या हुआ था?
एक्टर ने कहा- जब समय आ जाता है तो समय आ जाता है. फिर वो चाहे किसी शो को छोड़ने का हो या फिर आपकी जिंदगी का. हर चीज का खत्म होना तय है. जो भी जरिया बना लो, चाहे वो किसी से लड़ाई हुई हो, मारपीट हुई हो, या मैंने कुछ निर्णय लिया हो, मेरा समय आ गया था उस शो को छोड़ने का, इसलिए मैंने वो शो छोड़ दिया. 

सुधांशु पांडे भले ही 'अनुपमा' सीरियल को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन फैन्स का प्यार अबतक उनके लिए खत्म नहीं हुआ है. सुधांशु ने कहा- मैं डरता भी हूं. अब ऐसा क्या करूंगा जिससे मैं इतना प्यार जेनरेट कर पाऊं? मेरे लिए ये एक खूबसूरत फीलिंग होने के साथ खराब फीलिंग भी है, क्योंकि लोग मुझे वनराज के किरदार में आज भी इतना पसंद करते हैं. 

बता दें कि सुधांशु ने जो वनराज का किरदार अदा किया था वो ऑडियन्स को इसलिए भी पसंद आया, क्योंकि वो काफी कॉम्प्लेक्स और रिलेटेबल था. इंडियन टीवी का एक मेमोरेबल किरदार बना. पर जब सुधांशु ने शो छोड़ा तो हर किसी की आंखें नम हो गई थीं. 

---- समाप्त ----
