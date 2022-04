Smart Jodi के मंच पर Vikrant ने बयां किया जिंदगी का सबसे मुश्किल पल, आंसुओं से भरी गईं Monalisa की आंखें

मोनालिसा (Monalisa) अब सिर्फ भोजपुरी ही नहीं, बल्कि टेलीविजन की भी पॉपुलर एक्ट्रेस बन चुकी हैं. इन दिनों वो अपने पति विक्रांत (Vikrant Singh) संग स्टार प्लस के शो स्मार्ट जोड़ी (Smart Jodi) में धमाल मचाती दिख रही हैं. शो पर मोनालिसा और विक्रांत की जोड़ी को काफी पसंद किया जा रहा है. हंसने-हंसाने के साथ शो पर ये जोड़ी अपनी लाइफ के कई अनकहे किस्से भी शेयर करती रहती है.

टीवी पर इमोशनल हुईं मोनालिसा

स्टार प्लस के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर स्मार्ट जोड़ी का एक लेटेस्ट प्रोमो शेयर किया गया है. प्रोमो में शो के होस्ट मनीष पॉल (

Manish Paul) मोनालिसा और विक्रांत से सवाल करते हैं कि 'घर में जब भी कोई चीज खत्म होती है. कुछ लाना है, तो कौन डिसाइड करता है.' इस मोनालिसा एक्साइटेड होकर कहती हैं कि मैं. विक्रांत भी पत्नी की बातों से सहमत होते दिखते हैं. इसके बाद वो बातों में ट्विस्ट लाते हुए कहते हैं कि 'डिसाइड ये करती हैं, लेकिन लाता मैं हूं.' विक्रांत की बातें सुनने के बाद हर कोई जोर-जोर से हंसने लगता है.

हंसी-मजाक का सिलसिला चालू ही था कि मोनालिसा एकदम से विक्रांत की बातों पर इमोशनल होती दिखती हैं. विक्रांत बताते हैं कि मोनालिसा एक नहीं, बल्कि 4 घर का ख्याल रखती हैं. अपनी लाइफ के मुश्किल वक्त को याद करते हुए विक्रांत बताते हैं, 'आज से 10 साल पहले मेरी मम्मी को पैरालिसिस अटैक आया था. मैं मुंबई में था. मोना के साथ था. मैं समझ नहीं पा रहा था. ना तो मेरे पास इतने पैसे थे.'

आगे विक्रांत बताते हैं कि 'अचानक से जब मैं बाहर निकला, तो मोना फोन पर मेरी सिस्टर से बात कर रही थी. पैसा तो ठीक है, लेकिन जिस हिसाब से ये हैंडल कर रही थी. मुझे लग रहा था कि मैं धरती का सबसे लकी इंसान हूं.' एक तरफ विक्रांत मुश्किल हालातों को शब्दों में बंया कर रहे थे. वहीं दूसरी ओर मोनालिसा की आंखों से आंसुओं की गंगा बह रही थी. वैसे विक्रांत ने सच ही कहा है, जिसके पास इतनी होनहार और समझदार वाइफ होगी. वो खुद को लकी ही समझेगा.

More Power To You Monalisa!