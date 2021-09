जब Sidharth Shukla ने फैन से कहा था- भाई, लंबी है जिंदगी, मिलेंगे फिर से, वीडियो वायरल

टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला पंचतत्व में विलीन हो गए हैं. गुरुवार सुबह उनका निधन हो गया था. यह सीरियल 'बालिका वधु' से मशहूर हुए थे. इनके अचानक चले जाने से पूरी इंडस्ट्री सदमे में है. फैन्स भी दुख की इस घड़ी का सामना कर रहे हैं. अंतिम संस्कार में टीवी और बॉलीवुड इंडस्ट्री से कई बड़े सितारे मौजूद रहे. सोशल मीडिया पर सुनील ग्रोवर, देवोलीना भट्टाचार्जी, हिमांशी खुराना, आसिम रियाज समेत कई लोगों ने एक्टर को सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दी.

सिद्धार्थ ने दिया था यह मैसेज

सोशल मीडिया पर एक फैन का वीडियो वायरल हो रहा है. एक यूट्यूबर को सिद्धार्थ शुक्ला ने जवाब देते हुए कहा था कि मिस्टर बग, मुझे माफ करना. हम मिल नहीं पाए. मुझे पता चला कि तुम्हारी बहन के साथ कुछ हुआ है. उम्मीद करता हूं कि वह अब ठीक होगी. मेरा प्यार और दुआएं उसके लिए. उम्मीद करता हूं कि वह जल्द चीजों से बाहर आएगी. आप भी अपना ख्याल रखो. भाई, लंबी है जिंदगी, फिर मिलेंगे फिर से.

I remember the words when he said to me in videos for me that " lambi h zindagi fir milenge fir se..."#SidharthShukla #RestInPeace



Always a Inspiration to me for my life... 😭😭😭😭💔💔💔 pic.twitter.com/oTcIegTpSF