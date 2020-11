शहनाज गिल का नया गाना रिलीज, सिद्धार्थ शुक्ला ने की तारीफ

सिंगर शहनाज गिल का सॉन्ग वादा है रिलीज हो गया है. गाने में अर्जुन कांगो शहनाज के अपोजिट हैं. गाने में दोनों की केमिस्ट्री देखते ही बनती है. गाना रिलीज होते ही चर्चा में आ गया है. शहनाज गिल के लुक्स की भी बहुत तारीफ हो रही है. शहनाज के दोस्त और एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला ने भी शहनाज की तारीफ की है.

सिद्धार्थ ने की शहनाज की तारीफ

सिद्धार्थ ने ट्विटर पर लिखा- शहनाज गिल सॉन्ग वादा है में अच्छी लग रही हो. अच्छा गाना है. बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल दोनों बिग बॉस 13 में नजर आए थे. सिद्धार्थ इस शो की विनर रहे. वहीं शहनाज शो में आखिर तक बनी रहीं. दोनों की घर के अंदर अच्छी दोस्ती देखने को मिली थी. सिद्धार्थ और शहनाज की केमिस्ट्री फैंस को बहुत पसंद आई थी. दोनों का रिश्ता बेहद खूबसूरत था. दोनों एक-दूसरे की बहुत केयर करते थे. शो के अंत तक दोनों की दोस्ती बनी रही.

Hey @ishehnaaz_gill looking good in Waada hai nice song .... way to go girl 😊